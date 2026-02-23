Abadina inaugura torneo de baloncesto juvenil U19 con 34 equipos

SANTO DOMINGO, RD.- El club Ensanche Luperón triunfó este sábado 56-47 sobre el combinado de Nuevo Horizonte (H-5), en el partido inaugural del torneo de basket juvenil U19 del Distrito Nacional, con la participación de 28 equipos masculinos y seis femeninos.

Jeter Valdez fue el líder anotador del Luperón con 12 puntos, seguido de Cristopher Rosario con 11 tantos, Javier Ogando ligó 10 y Gerald Catillo coló nueve dígitos, mientras que los vencidos, Joendy Piña anotó 14 unidades y Iverson Feliz tuco 10 encestes.

El partido se celebró en el polideportivo del club Ensanche Luperón, en el sector capitalino del mismo nombre, el único de la jornada de apertura de la justa que organiza la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo (Tatico).

Castillo destacó la especial dedicatoria al ministro de la Juventud de República Dominicana, Carlos José Valdez Matos, quien hizo acto de presencia en la ceremonia de apertura ante más de cuatrocientos atletas (408), 336 varones y 72 féminas, primer evento del año de Abadina.

También asistieron el viceministro de Deportes Kennedy Vargas, en representación del ministro Kelvin Cruz, y Junior Páez, vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), quien hizo lo propio por el titular federado Rafael Uribe.

Así como, el anfitrión Carlos Báez, presidente del club Ensanche Luperón; las Inmortales del Deporte Teresa Durán y Matilde Guerrero; Félix Lapaix, presidente del Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto del Distrito Nacional (Codaabal); y Rayner Moquete, presidente de la Asociación de Jugadores Profesionales de Baloncesto (Ajuproba).

Por igual, los directivos de Abadina, Alex López secretario de Organización; y los vocales César Pilarte y Anthony Fernández; además de delegados, dirigentes y entrenadores de los diferentes clubes que integran a la Abadina y el Comité Ejecutivo 2025-2028.

Katiusca Estévez interpretó el Himno Nacional y la Inmortal Matilde Guerrero la invocación religiosa, para luego darle paso a las palabras de bienvenida de Carlos Báez, a Tatico Castillo con las centrales, y también hablaron Kennedy Vargas, Teresa Durán, y Valdez Matos.

El ministro Valdez Matos, quien con cuyas palabras cerró la ceremonia inaugural del torneo juvenil U19, anunció la entrega de 30 canchas móviles a la Abadina para ser repartidas a igual cantidad de clubes, como parte del proyecto “una cancha para mi barrio”.

“Este proyecto consiste de dotar de 200 canchas móviles al Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y a la provincia de Santo Domingo), y a San Cristóbal”, precisó Valdez Matos.

Reconocen a Valdez Matos

Edwin Castillo (Tatico), en nombre de Abadina, hizo entrega de una placa de reconocimiento al ministro de la Juventud, Carlos José Valdez Matos, por ser un aliado del deporte en la ciudad Capital y todo el país, en favor de los niños y jóvenes que practican diversos deportes.

El funcionario agradeció la gentileza de Abadina, su directiva y los clubes que la integran, de dedicarle el torneo juvenil y expresó que “mi pasión siempre ha sido el baloncesto y el deporte, forman parte de mí, porque forman parte de la formación del individuo”.

Posteriormente, Valdez Matos realizó el saque de honor previo el partido inaugural entre los clubes Ensanche Luperón y Nuevo Horizonte, acompañado de Tatico Castillo y los directivos de Abadina, así como, de las personalidades presentes.

Los equipos se dividieron en cuatro grupos, en el A: Ensanche Luperón, Los Prados, Nuevo Horizontes, Orlando Martínez, Los Gladiadores, San Lázaro y Los Pioneros, y en el B: Rafael Paulino, Mauricio Báez, Rosa Duarte, Honduras del Oeste, La Ciénaga, Bameso y Dosa.

En el grupo C fueron ubicados Huellas del Siglo, Rafael Leónidas Solano, San Carlos, María Auxiliadora, Reales del Caliche, Manganagua y Rafael Barias, y en el grupo D están Gregorio Luperón, Simón Bolívar, Jardines del Norte, Montaño, Rottweiler, El Millón y Naco.

Los clubes que verán acción en el femenino son Mauricio Báez, La Ciénaga, San Carlos, Rafael Barias, San Lázaro y Ensanche Luperón.

Castillo valoró que el campeonato cuenta con el patrocinio de la empresa Seaboard “Energía Limpia” y el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal).

