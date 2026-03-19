Abadina anuncia torneo de Segunda División U25 por la Copa Seaboard

SANTO DOMINGO, RD.- La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) anunció este martes la celebración del Campeonato Masculino U25 de Segunda División José Heredia Castillo (Corporancito), que estará dedicado a Stalin Alcántara, vicealcalde del Distrito Nacional y tendrá en opción a la Copa Seaboard “Energía Limpia”.

El certamen dará inicio el próximo martes 24 del mes en curso, a partir de las 6:00 de la tarde, con una doble cartelera en el polideportivo del club Mauricio Báez, del sector de Villa Juana.

Ese día, habrá una doble cartelera, a primera hora se medirán los clubes Bameso y Los Gladiadores; y a las 8:00 de la noche, chocarán las escuadras de Caliche ante Los Prados.

Las informaciones las dio este martes el joven dirigente deportivo Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, quien resaltó la participación de 20 equipos, de igual cantidad de clubes, y la dedicatoria a un hombre que apoya el baloncesto distrital como Stalin Alcántara.

“Alcántara, desde la posición de vicealcalde del Distrito, ha sido una columna vertebral para el impulso y fomento del baloncesto en muchas categorías, tanto de la rama masculina como la femenina, y una campana salvadora en situaciones difíciles que se le han planteado”, dijo.

Castillo consideró que “por todo eso es que hoy le honramos con esta dedicatoria del torneo U25 en honor a José Heredia Castillo (Corporancito), un fenecido dirigente del club Mauricio Báez, quien en su paso por la presidencia de Abadina, dejó una huella imborrable de trabajo”.

Tatico Castillo estuvo acompañado de los directivos de Abadina Héctor Gil, vicepresidente; el Inmortal del Deporte José -Boyón- Domínguez, tesorero; y César Pilarte, vocal.

Así como, Carlos Gerónimo, director técnico del U25; José Berroa, vicepresidente del Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto del Distrito Nacional (Codaabal); y Melvyn López, presidente del Colegio Dominicano de Entrenadores de Baloncesto (Codebal).

Castillo, en nombre de Abadina y los directivos presentes, le entregó una placa de reconocimiento a Stalin Alcántara, junto a todas las personalidades, en una actividad celebrada en el salón de conferencia James Rodríguez, del Ministerio de Deportes.

Alcántara expresó que “gracias Abadina por este gesto que me hacen, lo tendré muy presente en mi corazón y en mi casa, junto a mi familia, porque me siento halagado y honrado”.

Por su lado, Gerónimo explicó que los 20 clubes fueron divididos en cuatro grupos de cinco. En el A estarán Los Pioneros, Rafael Barias, San Carlos, Naco y La Ciénaga; en el B, Reales del Caliche, Los Prados, Bameso, Los Gladiadores y Ensanche Luperón; en el C, Rafael Leónidas Solano, San Lázaro, Huellas del Siglo, Jardines del Norte y Simón Bolívar; y en la división D, Rosa Duarte, El Millón, Mauricio Báez, María Auxiliadora y Honduras del Oeste.

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a la Fase de Eliminación (8), los cuales jugarán un cruzado a muerte súbita (1ro A vs 2do B, 1ro B vs 2do C, 1ro C vs 2do A y 1ro D vs 2do B), donde los cuatro ganadores serán sorteados para chocar 1-4 y 2-3 en la semifinal.

Los equipos ganadores de la ronda semifinal se medirán a un único partido por el título.

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