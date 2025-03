Water Touch: la solución de Motorola para usar tu smartphone con las manos mojadas

Marzo de 2025. Las gotas de agua en la pantalla de tu smartphone o los dedos mojados nunca más arruinarán el momento. Imagina que una lluvia inesperada te obliga a pedir un taxi y esas gotas rebeldes complican la tarea. O que la cámara no responde a la escena perfecta ni bien sales de la piscina. Todos hemos estado allí y no queremos volver

Gracias a una solución, disponible en algunos smartphones, esas frustraciones se están convirtiendo en historia antigua, un dolor de cabeza menos al mantener el smartphone como el compañero ideal en el día a día, sin importar las condiciones del clima o lo que estemos haciendo.

Y si estás pensando que esta solución sólo está disponible en dispositivos de gama alta, es un error. Motorola, por ejemplo, implementa lo que denomina Water Touch1,2 en dispositivos de gama media como el moto g05, moto g15, moto g35, moto g55 y moto g75 5G, así como en smartphones de sus familias premium, motorola edge y motorola razr.

Cómo funciona

“Water Touch adopta una solución que combina el hardware de resistencia a salpicaduras del teléfono con el software para detectar gotas de agua en la pantalla del dispositivo o en los dedos mojados. Una vez que la pantalla identifica la humedad, su software ajusta la sensibilidad táctil al espacio donde estuvo el toque, reduciendo lo que se llama efecto fantasma. ¿El resultado? La pantalla se comporta tan suave como siempre en cada deslizamiento, independientemente de las gotas de lluvia o de tus dedos mojados”, explica Moisés Luna, gerente de producto para América Central de Motorola.

¿Significa esto que puedo usar mi teléfono bajo el agua? No, en realidad “Water Touch garantiza que puedas usarlo con los dedos mojados o con gotas de agua en la pantalla, no bajo el agua ni con guantes en las manos”, remarcó Motorola.

Ya sea que estés en una fiesta en la piscina, enviando mensajes bajo la lluvia o en una situación más cotidiana, como lavando los platos, soluciones como Water Touch refuerzan la misión de transformar las frustraciones en oportunidades para innovar.

1. El diseño hidrófugo crea una barrera que ayuda a proteger contra la exposición moderada al agua dulce, como derrames accidentales, salpicaduras o lluvia ligera. No está diseñado para sumergirlo en agua ni exponerlo a agua a presión u otros líquidos; puede disminuir con el tiempo. No es impermeable.

2. Con la tecnología Smart Water Touch, es posible utilizar la pantalla incluso durante la exposición a salpicaduras de agua. El dispositivo no es resistente al agua.

