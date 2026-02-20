Víctor Bautista publica libro sobre inteligencia artificial y comunicación

Santo Domingo. – El periodista y consultor Víctor Bautista puso en circulación el libro El copiloto invisible: IA para gestionar crisis y narrativas, una obra centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación estratégica y la gestión de crisis.

La publicación propone repensar la gestión de crisis en escenarios digitales acelerados, donde según el autor los modelos reactivos tradicionales resultan insuficientes. El texto plantea la incorporación de sistemas de inteligencia artificial como herramientas de escucha, análisis emocional, simulación de escenarios y apoyo en la toma de decisiones estratégicas, bajo supervisión humana.

El evento incluyó un panel de conversación moderado por Helena Sainz, con la participación de Josefina Navarro, Esteban Martínez Murga y Chris Corcino, quienes abordaron los desafíos actuales de la reputación, la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial en entornos corporativos.

Durante el diálogo, los panelistas, expertos en comunicación corporativa y gestión tecnológica, reflexionaron sobre tendencias en comunicación de crisis, los riesgos asociados a la desinformación y la creciente influencia de tecnologías emergentes en la construcción de narrativas públicas.

Ligia Bonetti, tuvo a su cargo la introducción formal del libro y lo definió como “una obra que nos invita a repensar la cultura comunicacional de nuestras organizaciones. Nos recuerda la importancia de la ética aplicada y de mantener el control humano sobre las decisiones automatizadas, formando profesionales híbridos capaces de interpretar datos y emociones, de utilizar algoritmos sin perder el alma del mensaje”

“El libro no pretende sustituir al comunicador ni automatizar el juicio profesional. Busca provocar una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial puede funcionar como copiloto estratégico en contextos de alta incertidumbre”, afirmó Bautista durante su intervención.

De acuerdo con el autor, la obra explora conceptos como inteligencia narrativa, arquitectura de reputación, deepfakes, desinformación y ética tecnológica, subrayando que la tecnología amplía capacidades, pero no reemplaza liderazgo, criterio ni responsabilidad.

El copiloto invisible surge a partir de una investigación académica de Bautista, desarrollada en el marco de un MBA en Dirección de Proyectos con Inteligencia Artificial, posteriormente adaptada a un formato editorial orientado a profesionales, consultores y estudiantes de comunicación.

