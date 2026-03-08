- Publicidad -
Dres. .Pablo Mateo juntos a Patricio Ortiz (Coordinador de la Residencia de Urología) y Wellinton Ledesma e Indira Sierra ( Profesores de urología del Hospital Moscoso Puello) y residentes
Sociales

Urología Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo y Fundación Dominicana de Urología (FUNDOURO) realizaron donación equipo a los programas de residencias médicas del Hospital Moscoso Puello

Santo Domingo. D.N. Marzo 2026  .Una de las principales dificultades de los programas de residencias médicas que forman médicos especialistas, son las constantes falta de equipos, lo que inhabilita acceso a aprendizaje con últimas tecnologías en beneficio de futuros pacientes.

El Dr. Pablo Mateo, puntualizó que el equipo donado por ambas instituciones es el uretero renoscopio flexible reusable a la residencia de urología del Hospital Moscoso Puello con la finalidad de aportar a la formación de los nuevos urólogos, así como a los beneficios de  los pacientes de recursos económicos, puedan tener accesos a esa tecnología, y resolverse el problema de forma  endoscópica y ambulatoria.

Viendo esa realidad, el Centro de  Urología Láser Avanzada Dr. Pablo Mateo, junto con la Fundación Dominicana de Urología (FUNDOURO)  consciente de la misma, dentro de su programa de responsabilidad social  siempre tienen como prioridad A-1 , realizar dicha donación

Información uretero renoscopio flexible reusable:

La ureteroscopia flexible es una técnica moderna y mínimamente invasiva que ha revolucionado el tratamiento de diversas afecciones del tracto urinario. En concreto, es utilizada en urología para examinar y tratar las vías urinarias, especialmente el uréter y los riñones

Página Web: www.pablomateo.com

