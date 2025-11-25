UNPHU Inviste a 944 Nuevos Profesionales en su Graduación ordinaria CLXV

Santo Domingo, D.N., Noviembre 2025- La Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) celebró su CLXV graduación ordinaria invistiendo a 944 profesionales de las facultades de Arquitectura y Artes, Ciencias y Tecnología, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Educación; y Ciencias de la Salud, así como de postgrado.

Durante los días 20, 21 y 22 de noviembre la UNPHU realizó su graduación ordinaria dividida en seis ceremonias, las cuales se llevaron a cabo en los recintos universitarios de Santo Domingo y La Vega. Las autoridades académicas, lideradas por el rector, arquitecto Miguel Fiallo Calderón, junto a vicerrectores, decanos y docentes, presidieron estos actos de investidura.

En su mensaje a los egresados, el arquitecto Fiallo Calderón reiteró la importancia de la investigación y la necesidad de contribuir con soluciones aplicadas a los desafíos ambientales, energéticos y de desarrollo sostenible que marcarán la próxima década.

“El nuevo profesional de esta era debe, además de dominar conocimientos técnicos, desarrollar competencias socioemocionales como la adaptabilidad, la empatía, la colaboración y la comunicación efectiva y un profundo compromiso con la sostenibilidad ambiental. Hace unas semanas inauguramos el Centro para la Sostenibilidad UNPHU, Pedro Henríquez Ureña soñó con una América cultivada, ética y profundamente humana. Hoy, con este Centro, actualizamos parte de ese sueño, entendiendo el desarrollo sostenible como una forma de servir, de proteger y de construir comunidad”, dijo.

Como oradores invitados participaron en las ceremonias de graduación distinguidos egresados de la UNPHU entre ellos la presidenta de la Fundación Universitaria Dominicana Pedro Henríquez Ureña (FUDPHU), Milagros Abreu Debord, quien aconsejó a los graduandos que “Cultiven vínculos genuinos, escuchen con atención, celebren los logros ajenos y construyan comunidad dondequiera que vayan, nunca olviden que nadie llega lejos solo”.

De igual manera, Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP), José Alejandro Ayuso, Magistrado miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el doctor Amado Alejandro Báez, profesor, investigador y diplomático y Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva de Induveca en sus discursos exhortaron a los nuevos graduandos a innovar con propósito, a mantenerse aprendiendo, a tener criterio propio, valentía y sobre todo sensibilidad.

Mientras que los estudiantes con más altos honores: Natasha Gómez Polanco

de la licenciatura en Educación; Nasira Nayeli Nolasco Herrera de la carrera Ingeniería Civil; Yislenny Alejandrina Santos Mañón de la licenciatura en Derecho; Ashly Isabel Vólquez Cuesta de la carrera de Odontología; y Frank Feliz Tineo Jiménez de la licenciatura en Informática, pronunciaron las palabras de agradecimiento en cada una de las graduaciones

Una vez más, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación y la investigación, formando profesionales capaces de impactar positivamente en la sociedad dominicana y global.

Sobre la UNPHU

Con casi seis décadas de historia, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña cuenta con una amplia oferta académica de grado, postgrado y educación continuada. Su visión está centrada en la excelencia académica, la innovación y la investigación, siempre apegada al desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente, consolidándose como una institución líder en la educación superior dominicana.





Visited 4 times, 4 visit(s) today