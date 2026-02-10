UNIBE promoverá comprensión social del Lupus en Tercera Feria de Voluntariado

Santo Domingo.- La vicerrectora de Vinculación e Internacionalización de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), Loraine Amell anunció que a finales de febrero realizarán la Tercera Feria de Voluntariado en la cual promoverán una comprensión social sobre el Lupus.

Amell indicó que la versión de este año de la feria estará dedicada a la Asociación Dominicana de Lupus, con el objetivo de crear conciencia sobre esta enfermedad, la cual es poco conocida, así como dar visibilidad a las personas que viven con esta condición. De esta manera “estaremos promoviendo una mejor comprensión social y el impulso de investigaciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida”, aseguró la académica.

Amell subrayó que UNIBE ha trabajado históricamente en alianzas con fundaciones y organizaciones no gubernamentales, acumulando cientos de acuerdos de colaboración a lo largo de los años. En ese marco, explicó que la feria surgió en 2024, con motivo del Día Mundial de las ONG, con la idea de concentrar en un solo evento anual a las organizaciones aliadas, en lugar de realizar acciones aisladas.

Como resultado de esa visión, UNIBE celebrará este próximo 24 de febrero de 2026 la tercera Feria de Voluntariado, un espacio abierto al público que reunirá entre 20 y 30 fundaciones y organizaciones sociales en la plazoleta de la universidad. La actividad permitirá a las entidades presentar sus causas, ofrecer talleres y charlas, y generar vínculos directos con estudiantes y ciudadanos interesados en integrarse al voluntariado.

Amell indicó que ya hay 20 fundaciones confirmadas y valoró positivamente la incorporación de nuevas organizaciones que no habían participado en ediciones anteriores.

Al participar en la entrevista de Conexión RSE, que coordina el gerente general de la empresa de comunicación, Tony Arias Gil, la vicerrectora señaló que el trabajo comunitario de UNIBE se sustenta en el modelo de cuádruple hélice, que articula universidad, comunidad, sociedad y gobierno, permitiendo que las acciones de voluntariado, docencia e investigación tengan continuidad, sostenibilidad e impacto real.

Compromiso comunitario, voluntariado y enfoque ambiental

Unibe reafirma su compromiso social y su vocación de servicio a la comunidad mediante un modelo educativo que integra el voluntariado universitario, la ética y la conciencia ambiental como pilares transversales de la formación académica.

Amell explicó que, aunque la Unidad de Compromiso Comunitario se formalizó en el año 2008, el trabajo social ha estado presente en la universidad desde sus inicios, a través de asignaturas sello y materias clave que promueven el liderazgo ético, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano.

Indicó que este enfoque responde a la visión humanista y filantrópica del fundador de Unibe, el doctor Jorge Hazoury, y se refleja en la formación de profesionales con sensibilidad social y vocación de impacto comunitario.

En ese contexto, resaltó que el enfoque medioambiental ha sido históricamente una característica distintiva de Unibe. Señaló que la institución fue la primera universidad del país en incluir la asignatura de Ciencia Ambiental como materia obligatoria para todas las carreras desde su fundación.

Al participar en la entrevista de Conexión RSE Amell informó que, en materia de voluntariado, la universidad cuenta con una comunidad activa de más de 600 voluntarios, integrada por estudiantes, docentes, colaboradores y egresados, organizados en áreas como infancia, inclusión, adultos mayores, cuidado animal y medioambiente. Explicó que, además de las iniciativas formales de aula, existe un “batallón de voluntarios” que hace posible múltiples acciones comunitarias durante todo el año.

Detalló que UNIBE ha desarrollado herramientas tecnológicas para documentar y sistematizar la labor voluntaria, incluyendo un aula virtual en la plataforma Blackboard, que funciona como una bitácora estudiantil donde se registra la participación de los voluntarios a lo largo de su trayectoria académica. A esto se suma una comunidad de WhatsApp que ronda los 700 miembros, organizada por causas e intereses, lo que facilita la motivación y la participación activa.

Conexión RSE es una empresa de comunicación digital especializada en responsabilidad social, sostenibilidad y voluntariado corporativo en República Dominicana, que informa con una visión periodística y de servicio a la sociedad

Visited 1 times, 1 visit(s) today