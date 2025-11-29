Sugieren integrar líderes del transporte nacional a gabinete

Santo Domingo, R.D. — El dirigente sindical y abogado Mario Díaz exhortó al Presidente de la República, Luis Abinader, disponer la integración formal mediante decreto de los principales líderes del transporte nacional al Gabinete de Transporte del Poder Ejecutivo, con el objetivo de asegurar decisiones acertadas y soluciones efectivas a la problemática del tránsito y la movilidad vial en la República Dominicana.

Díaz consideró indispensable que dentro de ese espacio de formulación estratégica el Gobierno incluya, además, al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al senador Antonio Marte, al dirigente Juan Hubieres, a FENATTRANSC, así como a otros representantes relevantes del sector transporte que históricamente han estado ligados a los procesos de reforma, modernización y diálogo permanente con las autoridades.

“El Gobierno no podrá alcanzar soluciones reales y sostenibles si toma decisiones sin la debida participación y consulta de los actores fundamentales del transporte, la exclusión de nosotros genera diagnósticos incorrectos, interpretaciones sesgadas de la realidad y hasta editoriales mediáticos desinformativos que distorsionan el verdadero panorama del sector”, afirmó Mario Díaz.

El dirigente sindical advirtió que cualquier estrategia diseñada sin esta visión puede resultar incompleta o ineficaz, ya que «según dijo», la experiencia acumulada por los líderes de las principales organizaciones del transporte de pasajeros y de cargas de nuestro país es indispensable para la construcción de políticas públicas reales y aplicables en esa area.

Díaz reiteró que el sector transporte tiene un compromiso con el actual Gobierno del Presidente Luis Abinader, y aseguró que existe la plena disposición para continuar colaborando con las autoridades, no obstante, expresó que “desde afuera, observando simplemente lo que el Gobierno ejecuta, no podemos ofrecer una opinión certera ni un aporte responsable, los actores principales, como Antonio Marte, Juan Hubieres, Mario Díaz, entre otros, debemos estar dentro del Gabinete de Transporte si realmente se desea encaminar una reforma eficiente en este sector”.

Mario Díaz destacó que sin integrar a los líderes del transporte al proceso y toma de decisiones no será posible resultado positivo alguno en el caos del tránsito vehicular del país, nuestra integración al Gabinete de Transporte es una necesidad estratégica para garantizar las políticas correctas, transparentes y orientadas al bienestar del país

