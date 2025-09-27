- Publicidad -
Sistema penitenciario mantiene activo su plan de contingencia ante intensas lluvias

PERIODICO PRIMICIAS27 de septiembre de 2025
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-  La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) mantiene activado su plan de contingencia ante posibles emergencias relacionadas con las intensas lluvias que afectan al territorio nacional.

Siguiendo los protocolos para proteger la vida de los privados de libertad y de los servidores de la DGSPC, así como de las infraestructuras del sistema penitenciario en todo el país, este viernes se llevó a cabo una reunión del Comité de Emergencia Institucional de la DGSPC.

El comité se mantiene en sesión permanente  a  fin  de  atender posibles emergencias que pudieran  ocurrir  en  algunos de  los  centros  ubicados  en las provincias  que en estos  mementos se encuentran bajo alerta  roja.

Durante la reunión, encabezada por el titular de la  DGSPC,  Roberto  Hernández  Basilio, se revisaron los protocolos de contingencia vigentes,  las medidas preventivas y correctivas aplicadas hasta el momento, así como la situación general de los centros penitenciarios y correccionales a nivel nacional.

En su informe correspondiente a la 1:00 de la tarde de este pasado  viernes, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantuvo  alertas y avisos meteorológicos por riesgo de inundaciones serveras, crecidas de ríos, arroyos y cañadas. “El amplio campo nuboso asociado a la activa onda tropical, que actualmente ubica su eje sobre la parte oriental de Cuba, se mantiene sobre el país”, indica.

“Esta actividad, apoyada por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, continúa generando aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia Santo Domingo, Monte Plata, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez y Santiago, entre otras provincias cercanas”.

El Indomet prevé que para las próximas horas las precipitaciones continúen y se extiendan hacia provincias como La Romana, La Altagracia, Sánchez Ramírez, Duarte, entre otras aledañas, aunque también hacia el Cibao.

