Sirena eleva la experiencia del Mes Amarillo con novedosa dinámica

Santo Domingo. – Grupo Ramos, a través de sus tiendas Sirena, realizó el lanzamiento del Mes Amarillo 2025, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra única, llena de ofertas, beneficios exclusivos y actividades interactivas.

“En este Mes Amarillo nuestros clientes vivirán una experiencia diferente, combinando ahorro, beneficios y diversión en todas nuestras tiendas. Estamos comprometidos con brindarles productos de calidad, ofertas atractivas y momentos memorables”, expresó John Taveras, Líder de tienda Sirena San Isidro.

Este año, Sirena eleva la experiencia del Mes Amarillo con una dinámica totalmente nueva: una subasta en vivo dentro de las tiendas, que invita a los clientes a pujar por productos exclusivos y disfrutar una experiencia interactiva y emocionante en piso de venta. Esta iniciativa representa una manera innovadora de vivir el ahorro, integrando entretenimiento, participación y cercanía con la marca.

Además, el mismo día de la subasta, los visitantes podrán registrarse en una pantalla interactiva y quienes realicen su primera compra recibirán un regalo especial en Servicio al Cliente. Con estas acciones, Sirena marca una evolución frente al 2024, consolidando su liderazgo como una marca que combina innovación, emoción y beneficios reales para sus clientes.

Durante este mes de noviembre, los clientes podrán disfrutar de un portafolio robusto de ofertas que incluye ofertas de compra en productos Samsung, destacados por su alta demanda y beneficios especiales, financiamiento especial con bancos aliados y un encarte con ofertas competitivas en productos de la canasta básica.

El Mes Amarillo también ofrecerá pliegos semanales con ofertas de las áreas de hogar y moda, acompañados de un cashback y un gran cierre que incluirá a los otros departamentos de la tienda; el Lunes Electro con un 15% adicional en las categorías seleccionadas (exclusivo con Visa Nacional) y el Miércoles Sirena-Apap: al comprar un electrónico, el cliente se lleva otro gratis.

Al mismo tiempo, Sirena cumple con su propuesta de ahorro real, resaltando los productos de nuestras marcas aliadas —Samsung, Frigidaire, Whirlpool y Nedoca—, junto a todos los beneficios de Siremás y la Tarjeta Sirena APAP, que multiplican las ventajas para los clientes durante esta temporada.

Otras actividades se realizarán con el apoyo de las marcas Imusa y Black Decker, específicamente una serie de exhibiciones culinarias en tiendas, donde los clientes podrán disfrutar demostraciones en vivo y conocer más sobre sus productos.

Con estas iniciativas, Sirena reafirma su misión de ofrecer ahorros y experiencias excepcionales, construyendo una marca que simboliza innovación y cercanía con sus clientes.

