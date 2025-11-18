- Publicidad -
Sociales

Seguros Crecer se convierte en la primera empresa en presentar el Seguro de Título en República Dominicana

PRIMICIAS DIGITAL18 de noviembre de 2025
La Romana, martes  18 de noviembre, 2025.-  Seguros Crecer marcó un hito en el mercado asegurador dominicano al presentar oficialmente el primer Seguro de Título disponible en el país, durante un encuentro celebrado en Casa de Campo, La Romana. La iniciativa introduce una solución innovadora que fortalece la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.

La actividad reunió a líderes del sector inmobiliario, asegurador y legal, incluyendo la participación de representantes de ADOCOSE Este, quienes conocieron en detalle el alcance y los beneficios del nuevo producto.

Panelistas Pablo Beato, Jennifer Ricart, Marcos José Troncoso junto a la moderadora Glandeline Rapozo

Durante sus palabras de apertura, Nina D’ Agostini, Gerente General de Seguros Crecer, destacó la trascendencia del lanzamiento: “Ser la primera empresa en introducir un Seguro de Título en la República Dominicana nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con ofrecer soluciones que aporten confianza, transparencia y protección real a cada inversión inmobiliaria.”Explicó que el producto incorpora tres pilares clave: investigación legal independiente, cobertura ante riesgos no detectados y respaldo internacional, elevando los estándares de seguridad jurídica en el país.

Araber Ortega , Katherine Hache Nadal y Glandeline Rapozo

El evento incluyó un panel moderado por Gladeline Rapozo, comunicadora y coanfitriona del programa financiero Números Verdes, acompañada por tres especialistas que aportaron distintas perspectivas del mercado: Marcos José Troncoso Leroux, presidente de Las Américas Title Services y referente del derecho inmobiliario; Jennifer Ricart, abogada asociada senior de la misma firma y experta en procesos registrales y catastrales; y Pablo Beato, gerente nacional de negocios corredores en Seguros Crecer, con amplia trayectoria en el sector asegurador.

Yolanda Tejeda y Ramón Cáceres

Los panelistas discutieron los retos y riesgos más comunes en operaciones inmobiliarias, el valor del análisis independiente previo a la compra y el impacto del Seguro de Título como herramienta clave para garantizar transacciones más seguras y confiables.

Con este lanzamiento, Seguros Crecer, empresa del conglomerado Centro Financiero Crecer, reafirma su liderazgo en innovación y su compromiso con promover prácticas que impulsen un mercado inmobiliario más seguro, confiable y sostenible en la República Dominicana.

 

Acerca de Seguros Crecer

Con más de 6 años de trayectoria y más de 900 mil asegurados, Seguros Crecer se ha consolidado como un referente en el sector asegurador dominicano, ofreciendo soluciones innovadoras, resilientes y confiables para proteger el bienestar de las familias y empresas dominicanas. Forma parte del Centro Financiero Crecer (CFC), un conglomerado empresarial comprometido con la seguridad financiera, la educación y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

