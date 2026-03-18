Sanz Lovatón impulsa la frontera como eje de producción y desarrollo
DAJABÓN.– En un movimiento estratégico para consolidar la soberanía económica, el
orden logístico y el desarrollo territorial en la frontera, el Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes (MICM), liderado por el ministro Yayo Sanz Lovatón, encabezó
este martes una extensa mesa de trabajo y un recorrido de evaluación técnica por el
Mercado Fronterizo de Dajabón.
La intervención gubernamental tuvo como objetivo escuchar sugerencias para la
implementación de estrategias diseñadas para eficientizar el flujo de mercancías y que
estas se traduzcan en una expansión directa de las oportunidades comerciales,
protegiendo a los pequeños emprendedores locales y conectándolos con las grandes
cadenas de valor del país.
El gobierno del presidente Luis Abinader entiende a la perfección que ustedes son el
motor que mantiene viva y productiva nuestra frontera. No venimos a imponer modelos
que los desplacen; venimos a articular soluciones para que haya más volumen, más
seguridad y mejor comercio, aclaró Sanz Lovatón ante decenas de comerciantes.
«Nos llevamos hoy ideas sumamente valiosas, nacidas de quienes conocen la realidad de este
mercado mejor que nadie. Como abanderado histórico de las Mipymes, puedo afirmar:
vamos a seguir invirtiendo, y vamos a asegurar que el progreso de Dajabón tenga el
rostro de su gente.
Desde el liderazgo local, el destacado empresario Héctor Kildere Taveras validó la
intervención oficial, calificando la presencia del ministro como una acción de Estado
atinada, transparente y a tiempo.
Desde el empresariado dajabonero apoyamos
firmemente toda iniciativa que venga a dignificar nuestro mercado y a construir
desarrollo genuino, subrayó.
Paz social y validación territorial
Para consolidar este pacto y proyectar un frente unificado, el diseño de esta política de
intervención contó con el respaldo in situ de un bloque integral de autoridades civiles y
legislativas, conformado por la gobernadora provincial, Severina Gil; el alcalde del
municipio, Santiago Riverón; y el diputado Tony Bengoa.
De manera fundamental para la cohesión sociopolítica del territorio, la jornada contó
con el acompañamiento del sacerdote José Luis Núñez Mármol, conocido popularmente
como “Padre Chepe”. Su presencia fungió como garantía moral de que la perspectiva
comunitaria, la paz social y la dignidad de los trabajadores más vulnerables se
mantendrán en el centro gravitacional del desarrollo fronterizo.
Con esta acción territorial, el MICM reafirma su doctrina de gobernanza por proximidad,
transformando la incertidumbre en un sólido capital de confianza institucional y
asegurando que la frontera dominico-haitiana se desarrolle bajo un modelo
innegociable: prosperidad inclusiva, orden logístico y rentabilidad para los dominicanos.