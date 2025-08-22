Rojas afirma juegos Juan Pablo Duarte en NYC marchan bien; reconocen unidad deportistas por su liderazgo

NUEVA YORK.- El director general de los juegos Juan Pablo Duarte que se celebran en esta ciudad, Roberto Rojas, afirmó que los mismos se están desarrollando de una forma satisfactoria y muy participativa de todos los atletas.

La participación de los atletas corresponde a diferentes estados, así que hasta ahora se ha estado jugando todos los días en diferentes parques y en diferentes disciplinas; se van desarrollando de manera muy satisfactoria, con una motivación en todos los atletas y dirigentes, o sea, esperamos y auguramos que estos juegos van a ser un éxito, dijo Rojas.

«Y hoy, un sueño hecho realidad». Lo dije al principio, que estos juegos van a ser un antes y un después. De aquí para adelante vamos a ver dominicanos en el exterior unificados, todos caminando por el mismo camino”, añadió.

Eso es lo que espera de algún llamado a todos los dirigentes. Vamos a seguir esta línea, para nosotros mantenerlo unido, y que se sienta esa armonía, esa hermandad, como la estamos viviendo ahora aquí, precisó Rojas.

El ícono del deportes y líder comunitario, tanto en NY como en RD, por su carisma, confianza y desarrollar excelente trato con todos los dirigentes de las diferentes disciplinas en el área triestatal, pudo lograr por primera vez en la historia de los juegos unificar los dirigentes de las diferentes ramas en estos juegos (antiguo juegos Patrios).

El esfuerzo de Rojas ha dado como resultado que 2,300 atletas de varias ciudades estadounidenses estén participando en las competencias desde el pasado día 15 hasta el 31 del presente mes, fruto de la conexión que tiene con los dirigentes de la diáspora, han expresado múltiples deportistas en la Gran Manzana.

El liderazgo de Rojas se basa, dicen, en que siempre apoya (años tras años) las ligas de béisbol: Darío de León, Juan Melo, Víctor Lebrón, Samuel-Inwood, Washington Heights Jaybie Sports, Gigante de Odanais, Paulino, entre otras.

De baloncesto: Washington Heights JB Sports, La Unión, Los Originales Sports NY, Deportiva Capotillo, Torneo Washington Heights Invitational, Torneo Deegan Park, Las Leyenda Del Baloncesto Dominicano, Quisqueyanos NY, International Asociación de Baloncesto Hispano, Complejo Deportivo Polanco Unión City y Liga Femenina de Baloncesto NY, entre otras.

Asimismo, Rojas es el presidente de la Asociación Dominicana de Sóftbol en NY y de la Fundación Solución Nacional (SOLN), por más de 20 años entregada al servicio de la comunidad.

La unidad llevada a cabo por el deportista y comunitario, también fue destacada por el ministro de Deportes de la RD, Kelvin Cruz, y Luisín Mejía, expresidente del Comité Olímpico Dominicano (COLIMDO) y actual presidente de Centro Caribe Sports (ex ODECABE) y vicepresidente de la World Baseball Softball Confederation (WBSC).

El ministro proclamó: «Un empresario que ha entendido lo que es la responsabilidad social de los seres humanos que trabajamos, que cuando cantamos y recibimos beneficio común, también hay que pensar en el deporte, la juventud y por eso pido un aplauso para Roberto Rojas”.

Mientras Mejía expresó: “Hace años que yo quería ver eso. En años anteriores siempre había un chisme, una separación, no hubo esa unidad en los últimos años, y yo soy parte del movimiento. Hoy he visto un renacer, un entusiasmo, una participación”.

Los que trabajamos en el deporte nos debemos a los atletas, para eso debemos trabajar. Aquí hay una comunidad, una identidad y veo más que un renacer, veo una fuerza tal como la vi hace 40 años, y me alegra, porque en la vida todo se va perdiendo, y hoy estamos ganando. Aquí con estos Juegos Juan Pablo Duarte parecería que resurgió el Patricio, dijo Mejía.