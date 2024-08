¿Roberto Fulcar seguirá haciendo su labor social en la educación de RD ?

Por Andrés Patiño

Roberto Fulcar Encarnación es licenciado en Educación mención Ciencias Sociales. tiene maestría en Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y doctorado en Educación de la Nova Southeastern University y actualmente es presidente de la comisión nacional de estrategia del PRM, posee un historial político que no puede resumirse en un párrafo desde el denomina viejo partido revolucionario dominicano hasta el PRM, siendo uno de los principales dirigentes responsables del triunfo de dicho partido en las elecciones del 2020.

Ha sido docente en todos los niveles y modalidades educativas a nivel nacional e internacional, siendo también facilitador en maestrías. Ha realizado consultorías en Educación, Planificación Estratégica, Política, Desarrollo Institucional, Investigación y Liderazgo, un docente experimentado que conoce el sistema educativo desde en nivel inicial hasta el nivel superior, llegando a ser docente y asesor en tanto grado de maestría como en doctorado.

Como gremialista fue vicepresidente nacional del sindicato de maestros (ADP). Acompañó a Milagros Ortiz Bosch en la secretaria de Educación en calidad de subsecretario, durante el gobierno de Hipólito Mejía y ministro de educación durante el primer gobierno de Luis Abinader.

Aunque el Dr. Roberto Fulcar debido a su formación y experiencia es un docente, investigador y gerente en temas educativos, que por sus competencias pudiera ocupar cualquier cargo en el estado dominicano en segundo periodo del gobierno del PRM, no lo vemos en otra posición que no tenga que ver con la educación en cualquiera de sus niveles porque tal como el lo ha expresado la educación es su vida, porque ha dedicado toda su vida a la formación de las nuevas generaciones no solo de profesionales sino de seres humanos en todos los niveles, así que de no regresar al MINERD, puede ir a la Ministerio de Educación superior, Ciencia y Tecnología(MESCYT), durante gobiernos anteriores fue una práctica común, que los ministros de educación pasaran a dirigir la educación superior y viceversa.

Se conoce que no pudo terminar el proyecto que tenía planificado para mejorar el nivel de la formación de los estudiantes en el modelo educativo dominicano debido a problemas de salud, que lo llevaron al borde de la muerte, pero salvo el año escolar en tiempos de pandemia, lo que evito que se perdiera el año escolar y que provocar un retraso de los estudiantes en las escuelas públicas y privadas, ejecuto una gran gestión de los recursos disponibles, con una rigurosa planificación y estrategias innovadoras, asistidas por las Tecnologías de la información y comunicación(TIC), combinando los medios tradicionales de la comunicación con los nuevos medios, lo que permitió que los contenidos llegaran a todos los interesados en aprender y socializar los conocimientos.