República Dominicana mostrará su modelo de educación superior integrada en el CAEI 2025 en Costa Rica

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana participará por primera vez con un stand país en el Congreso de las Américas sobre Educación Internacional (CAEI 2025), a celebrarse en Costa Rica bajo el lema “Transformando conocimiento en desarrollo”.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) encabezará la delegación nacional, en conjunto con las principales asociaciones universitarias del país, para presentar los avances del modelo dominicano de educación superior integrada, enfocado en la innovación, la sostenibilidad y la cooperación internacional.

En representación del ministro del MESCyT, doctor Franklin García Fermín, Paula Disla, viceministra de Relaciones Internacionales, destacó que esta participación representa un esfuerzo sin precedentes:

“La República Dominicana presenta al mundo su sistema de educación superior integrado, bajo una visión común de desarrollo. La internacionalización es hoy una política de Estado que fortalece nuestro liderazgo educativo en las Américas”, dijo.

De su lado, el embajador Dr. Rafael Espaillat, vicepresidente Regional del Caribe de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), en la República Dominicana, resaltó que el país “no solo asiste al CAEI 2025, sino que se presenta como un bloque articulado, con la determinación de posicionarse como referente educativo y aliado estratégico en la región”.

La delegación dominicana integrada por 30 representantes del sector de educación superior, incluyendo al MESCyT y a las asociaciones ADRU, AUPRI, ADOU, ARCA, ASIES y ADUCA, además de reconocidas instituciones como PUCMM, UNIBE, ITLA, UNPHU, UCE, ISA, UNAPEC, UAPA, UNEFA, UNICARIBE, ITSC, ISFODOSU, INESDYC y UTESA.

El CAEI 2025 es el principal encuentro de internacionalización de la educación superior en el continente americano, que reúne a autoridades, académicos, investigadores y organismos internacionales para analizar las tendencias y estrategias que vinculan el conocimiento con el desarrollo sostenible e inclusivo.

La participación dominicana con un stand país marca un hito histórico para la educación superior nacional, al fortalecer la proyección internacional del sistema universitario, los lazos académicos regionales y la consolidación del país como destino académico de excelencia en el Caribe y América Latina.