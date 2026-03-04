Rector de INTEC asegura que República Dominicana tiene capital humano formado para desarrollar industria de semiconductores

SANTO DOMINGO. – El rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Arturo Del Villar, aseguró que República Dominicana tiene las capacidades de entrar en el mercado de semiconductores, no solo en lo concerniente al empaquetado, sino en el diseño y la mejora de los procesos, pues cuenta con un capital humano formado por las universidades para desarrollar esa industria.

Al participar en un panel, tras la presentación del informe “Análisis del entorno propicio para las industrias de semiconductores y microelectrónica en República Dominicana”, Del Villar afirmó que INTEC, como socio estratégico de los sectores productivos, ha priorizado mejoras en los programas de estudios de grado del Área de Ingenierías, tales como concentraciones, microcredenciales y acreditaciones, con el fin de responder a las demandas actuales de los sectores productivos.

En el panel moderado por Federico Cuello Camilo, embajador dominicano ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Del Villar sostuvo que INTEC ha introducido asignaturas concernientes a manufactura avanzada. “Las universidades son el puente que pueden resolver muchas de las barreras que existen actualmente para la implementación de una industria de semiconductores en el país”, puntualizó el académico.

Al compartir escenario con el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, la presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Claudia Pellerano; y María Waleska Álvarez, CEO of NAP del Caribe; el rector del INTEC destacó la vinculación de esa universidad con la empresa EATON Corporation, con la que se estableció una alianza estratégica de más de una década. “Nuestros estudiantes realizan pasantías en EATON, muchos terminan contratados en puestos importantes y los ejecutivos de la empresa imparten docencia en la universidad, de modo que compartimos laboratorios y desarrollamos investigaciones conjuntas”, citó.

Asimismo, Del Villar habló sobre el programa Learning Factory, que desarrolla INTEC con el respaldo de Penn State University. “En este programa las empresas acuden a la universidad con una problemática que desean solucionar, ese proyecto se le asigna a un grupo de estudiantes que cuenta con el apoyo de un profesor guía. Hemos tenido muchos casos muy exitosos”, enfatizó.

Sobre el informe

La presentación del informe estuvo a cargo del jefe interino de la División de Productividad, Innovación y Emprendimiento de la OECD, Guy Lalanne, quien explicó que el documento analiza las oportunidades, los desafíos y las políticas que impulsan el desarrollo de la industria de semiconductores y la microelectrónica en la República Dominicana.

Lalanne señaló que, para desarrollar la industria de semiconductores, República Dominicana cuenta con fortalezas como una base manufacturera avanzada, generosos incentivos en su régimen de zonas francas, estabilidad política e instituciones democráticas, una buena infraestructura de transporte y su proximidad geográfica a importantes mercados de exportación en las Américas.

Asimismo, planteó que para aprovechar al máximo las oportunidades de las industrias de semiconductores y microelectrónica, el país debe fortalecer el marco institucional para la formulación de políticas sobre semiconductores; aprovechar el régimen de zonas francas de la República Dominicana; mejorar el entorno empresarial para las industrias de semiconductores y microelectrónica; desarrollar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, y mejorar la infraestructura de electricidad y agua.

Industria de Semiconductores para el 2028

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), afirmó que República Dominicana es un socio confiable para el nearshoring y un participante activo en la nueva configuración del mapa productivo global.

Sostuvo que cuando el sector privado y el público trabajan de manera conjunta en inversión y en políticas públicas, el desarrollo trasciende gobiernos y se convierte en una estrategia nacional adoptada por los países como pilar de crecimiento sostenido.

Asimismo, manifestó que antes de 2028 la República Dominicana estará produciendo y exportando semiconductores, lo que marcaría un hito en la diversificación de la matriz productiva nacional. En ese sentido, dijo que trabajan en una alianza estratégica con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

