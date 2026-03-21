Reconocen artistas dominicanos en Cataluña

Barcelona, España.– La Sala Polivalente Abigail Mejía del Consulado General de la República Dominicana en Barcelona se transformó, el pasado mes de febrero, en un escenario de memoria, talento y emoción con la gala “Noche de Talento: Voces de Quisqueya”, acto de clausura de la Segunda Edición de la Semana del Orgullo Quisqueyano 2026.

El espacio, completamente lleno, reunió a artistas dominicanos con décadas de trayectoria en Cataluña, Aragón y Andorra. Muchos de ellos llegaron a España hace más de veinte años con un instrumento, una voz y un sueño, y desde entonces han llevado la música y el folclore dominicano a plazas, festivales, eventos comunitarios y escenarios internacionales, manteniendo viva su identidad cultural.

La gala, concebida como un tributo en vivo a ese esfuerzo sostenido, otorgó 17 galardones distribuidos en cinco categorías, reconociendo la trayectoria, la proyección y el servicio cultural de los artistas en la diáspora.

Más allá de los reconocimientos formales, la noche estuvo marcada por momentos profundamente emotivos. Uno de ellos se vivió cuando Celi Méndez, conocido artísticamente como “El Pollito”, recibió su distinción. Visiblemente conmovido, expresó que, tras años difundiendo la música dominicana en el exterior, era la primera vez que recibía un reconocimiento institucional a su labor.

Otro momento significativo fue la entrega del reconocimiento al tenor lírico dominicano Rorger Reyes, realizada por el cónsul general Antonio José Gómez Peña. La trayectoria de Reyes representa un referente clave para la comunidad artística dominicana en Cataluña, al abrir puertas para la integración de talentos dominicanos en espacios vinculados a la ópera catalana y escenarios de alta exigencia artística.

Durante su intervención, el cónsul destacó que el arte no es un elemento accesorio dentro de la diáspora, sino una herramienta esencial de cohesión e identidad. Asimismo, subrayó que los artistas reconocidos encarnan el lema de esta edición, “Del trabajo duro a sueños grandes”, al demostrar que la perseverancia puede transformar la migración en oportunidad y la cultura en puente.

Con esta gala, la Semana del Orgullo Quisqueyano 2026 cerró reafirmando que la cultura dominicana en el exterior no solo se mantiene viva, sino que se proyecta con dignidad y excelencia gracias al compromiso de quienes la representan desde los escenarios

Visited 1 times, 1 visit(s) today