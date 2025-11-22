Raquel Peña y Raquel Arbaje encabezan encendido del árbol y dan bienvenida a la Navidad en el Palacio Nacional

En el evento, organizado por la primera dama, compartieron junto a colaboradores de la Casa de Gobierno y sus familias.



Santo Domingo, D.N. – El Palacio Nacional dio la bienvenida a la Navidad con su tradicional acto de encendido del árbol, una celebración cargada de emoción, esperanza y espíritu festivo, que reunió a decenas de niños y colaboradores de la Casa de Gobierno junto a sus familias.

La ceremonia, iniciativa de la primera dama Raquel Arbaje, inició con la bendición del acto, a cargo del Padre Fray Kelvis Acevedo, capellán de la Capilla San Rafael Arcángel del Palacio Nacional.

La Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, acompañada de la vicepresidenta Raquel Peña, compartió un mensaje centrado en la importancia de la unión familiar y la esperanza que inspira esta época. Ambas encabezaron el momento más esperado del evento: el encendido del árbol y las luces de los jardines que indicaron el inicio oficial de la temporada navideña en la sede del Gobierno.

El ambiente se llenó de música con la interpretación del Coro Nacional de Niños Dominicanos y la agrupación coral Koribe, quienes deleitaron a los presentes con villancicos y piezas emblemáticas de la Navidad. Los niños disfrutaron de un espacio preparado especialmente para el disfrute familiar con pintacaritas, dulces y con los personajes emblemáticos de la Navidad.

