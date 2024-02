Querella contra ministro y viceministros

Suman 2010 1as víctimas de una denunciada contaminación por las Barcazas de Karpowership instaladas en la zona

de amortiguamiento del área protegida la Reserva de Vida Silvestre “Manglares de Puerto

Viejo” Azua, que se querellan contra el ministro de medio ambiente y recursos naturales,

Miguel Ceara Hatton y los viceministros Indhira De Jesús de gestión ambiental, Federico

Alberto Franco Tavera de áreas protegidas y biodiversidad y José Ramón Reyes de recursos

costeros marinos, por ser alegados coresponsables de los daños provocados y que continúan

produciendo las barcazas propiedad de la razón social Karpowership Dominan SAS.

El vocero de las víctimas afectadas señor Adalberto Beltré dijo que el día 3 de diciembre del

año pasado fue depositada una querella con constitución en actor civil donde se solicita a los

jueces imponer una sanción por daños y perjuicios, así como para la restauración del daño

ambiental por la suma de 40 millones de dólares y que estos nuevos demandantes exigen de

reclaman una reparación de 35 millones de dólares lo que suman 75 millones de dólares que

dice es poco para el daño que están causando las barcazas a la salud, a la agricultura y a la

biodiversidad marino costera.

Los nuevos querellantes con el respaldo de numerosas instituciones como el Instituto de

Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, el Comité Nacional de Lucha

Contra el Cambio Climático, la Asociación Dominicana de Especialidades Ambiental Públicas

Autorizadas, ADEAPA, la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente –

RedAfros, solicitan a la Procuradora General de la República Mirian German actuar de

inmediato en estos casos, conforme el mandato legal que establece la prevención del daño y

afirman en violación al mandato legal, las autoridades han permitido grandes catástrofes

causados por las barcazas como la mortandad masiva de peces, derrame de combustible y el

incendio y derrame de dichas barcazas.

El licenciado. Euren Cuevas Medina, quien coordina el equipo de abogados de INSAPROMA y de las

víctimas, volvió a reiterar que una gota de bunker C contamina 4 mil litros de agua y las

barcazas producen derrame todos los días.

Afirmó el abogado y

tratándose de una Reserva de Vida Silvestre, hábitat natural de los Manatís y otras especies

que se producen en el manglar, están siendo exterminadas por este sistema de barcazas y el

combustible que usan, el más contaminante de los derivados del petróleo, bunker C.

En esta nueva querella figuran también el señor Andrés Emmanuel Astacio Polanco y Edward

Antonio Veras Díaz, Superintendente de Electricidad y Director Ejecutivo de la Comisión

Nacional de Energía respectivamente, como corresponsables por autorizar en un área

protegida donde está prohibido operaciones dañinas al ambiente y las comunidades vecinas.

Entre las solicitudes de las nuevas víctimas están la imposición de una medida de coerción real

de treinta y cinco millones de dólares americanos o su equivalente en pesos, a los imputados

Miguel Ceara Hatton, La señora Indhira De Jesús, Federico Franco, José Ramón Reyes, Andrés

Enmanuel Astacio Polanco, Dr. Ruddy González, Antonio Ozuna, estos dos últimos alcaldes de

Azua y Los Negros, respectivamente, y Carlos Roberto Matamoros Bregni, Orhan Remzi

Karadeniz, estos últimos en calidad de gerente y propietario respectivamente de la Razón

social Karpowership Dominican Repúblic, S.A.S., como garantía para la reparación de los daños

y perjuicios ocasionados al ecosistema, a las víctimas y a toda la población.

Otro petitorio similar al anterior realizado por los querellantes es que se le imponga prisión de

diez (10) años a cada uno, en virtud de lo previsto en los artículos 80 literal g y 81 de la Ley de

Pesca y Acuicultura, que se cancele la licencia ambiental a la Razón social Karpowership

Dominican Repúblic, S.A.S., y sean sacados del país.

El líder de las víctimas Adalberto Beltré asegura que los funcionarios locales, son más

responsables que los demás, porque viven y conocen lo que está padeciendo la población

víctimas, sin embargo, los alcaldes se hicieron coautores de los daños causados a la

biodiversidad y a las personas, dice que está científicamente comprobado los daños que

provoca el Bunker C a la salud y la biodiversidad.

Estos nuevos querellantes manifestaron su indignación con las autoridades ambientales que

tienen el mandato legal expreso de proteger el patrimonio biológico de la República

Dominicana, so pena de cometer delito, sin embargo, promueven su destrucción emitiendo

autorizaciones ambientales contraviniendo la ley, y los informes que han levantado de los

siniestros de las barcazas, que dan vergüenza, pero no pudieron ocultar en el informe del

derrame, que las barcazas a parte de todas las otras violaciones, están violentando las normas

de calidad del aire, toda vez que no tienen filtro de minimizar los impacto,

independientemente, de que ese veneno que expulsan las barcazas no debe estar ahí con o sin

filtro, peor aún sin filtro, afirmaron las víctimas.

En el depósito de la querella aparte de los querellantes el Dr. Jorge Lizardo Vélez, Wendy

Santos Berroa, Enrique De León, Darío Slano, Benustrides Beltre, Baudilio Piña, Ignacio

Diógenes Árias y Braulio Piña Valdez, Marítza Reynoso Santos y Nelson Norman Willians, le

hace un llamado a la Procuradora General de la República Mirian Germán, que actúa rápido en

este caso, que mañana es tarde, por la urgencia que amerita paralizar las operaciones de las

barcazas, por el daño permanente que están causando a las áreas protegidas por la

constitución y las leyes como son los manglares, corales, las praderas de hierbas marina, el

Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño, Playa Monte Río, Playa Blanca, playa Caracoles,

Bani y la Bahía de Ocoa, así como también el tramo playa Caobita – promontorio El Curro,

citando el licenciado Cuevas un estudio del mismo ministerio de medio ambiente.