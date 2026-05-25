Puntacana Resort recibe al jugador profesional de pádel Álex Ruiz en el Oscar de la Renta Tennis Center

Punta Cana, República Dominicana. Puntacana Resort recibió al jugador profesional de pádel Alejandro “Álex” Ruiz durante una experiencia exclusiva dirigida a propietarios, realizada en el Oscar de la Renta Tennis Center.

La actividad reunió a propietarios de Puntacana Resort en torno a una propuesta deportiva de alto nivel, diseñada para acercarlos al pádel profesional a través de una experiencia participativa, cercana y memorable.

El encuentro inició con un partido de exhibición, en el que Álex Ruiz compartió pista junto a su entrenador Samuel Alberto Del Río Muradas, Joaquín Gaitán, director del centro y Yerry Zorrilla el Jefe de Boleros, ofreciendo a los asistentes una muestra del nivel técnico, dinamismo y competitividad que caracteriza al circuito internacional de pádel.

Posteriormente, se llevó a cabo la dinámica “Challenge the Pro”, en la que los propietarios tuvieron la oportunidad de jugar tiebreaks contra Ruiz, compartiendo pista directamente con el atleta y viviendo una experiencia única junto a uno de los referentes del pádel español.

Álex Ruiz, nacido en Málaga, España, es jugador profesional de pádel y forma parte del ranking oficial de la Federación Internacional de Pádel. Su trayectoria dentro del circuito internacional lo ha consolidado como uno de los nombres destacados de este deporte.

La visita de Ruiz a Puntacana Resort representó una oportunidad estratégica para fortalecer la propuesta deportiva y de estilo de vida del destino, generar visibilidad en torno al crecimiento del pádel y continuar posicionando el Oscar de la Renta Tennis Center como un espacio para experiencias diferenciales de alto nivel.

Con este tipo de iniciativas, Puntacana Resort reafirma su compromiso de ofrecer a su comunidad experiencias memorables que integran deporte, bienestar, hospitalidad y sentido de pertenencia.

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es una comunidad turística y residencial ubicada en la costa este de República Dominicana, reconocida por integrar hospitalidad, sostenibilidad, bienestar y estilo de vida en un entorno natural privilegiado. Con una propuesta que combina hoteles de lujo, residencias, campos de golf, experiencias gastronómicas, espacios deportivos y atractivos naturales, el resort continúa consolidándose como uno de los destinos más emblemáticos del Caribe.

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