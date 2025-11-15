Primicias, 32 aniversario, Temas Económicos y Bancarios noviembre 2025
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
La banca digital y las fintech ganan terreno en República Dominicana, según reporte de Consumer Pulse
Más de la mitad de la población dominicana (60%) está dispuesta a solicitar productos financieros a través de canales digitales, incluyendo fintechs y neobancos, según los resultados del reciente Estudio Consumer Pulse de TransUnion del segundo trimestre de 2025.
Este reporte revela que hay una creciente apertura hacia alternativas financieras más ágiles, accesibles y digitales, especialmente entre los consumidores de ingresos medios y aquellos que no tienen una relación establecida con la banca tradicional.
AFI RESERVAS CELEBRA 1O ANIVERSARIO
La Administradora de Fondos de Inversión Reservas (AFI Reservas) celebró
una eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia El Buen Pastor, del
Distrito Nacional, con motivo de su décimo aniversario.
El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, estuvo
acompañado en el oficio religioso por Ian Rondón, vicepresidente ejecutivo
de AFI Reservas y miembros de los organismos directivos de esa entidad.
Rondón resaltó que durante diez años la institución ha administrado con
responsabilidad los recursos de miles de dominicanos, con la finalidad de impulsar
el crecimiento y sostenibilidad de los clientes, garantizando así nuevas
oportunidades de inversión.
“Durante esta década, hemos trabajado con compromiso, integridad y fe en los
valores que nos guían: transparencia, excelencia y servicio al bien común”, dijo
Rondón.
Otorgan patente de Modelo de Utilidad a “SargaZoom”, embarcación autónoma para la recolección de sargazo
La innovadora solución desarrollada a través del INTEC por Rómulo Pérez, egresado de la universidad, garantiza la integridad del sargazo, reduce costos operativos y contribuye a la preservación del ecosistema marino
La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) otorgó la patente de Modelo de Utilidad a SargaZoom, una embarcación autónoma diseñada para la recolección eficiente y sostenible del sargazo en las costas, creada por Rómulo Pérez, egresado de Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
SargaZoom consiste en barcazas equipadas con sistemas mecatrónicos que permiten su operación autónoma y tele-operada, garantizando la integridad del sargazo recolectado y aumentando la productividad del proceso sin intervención directa humana durante su funcionamiento.
Se considera como patente de modelo de utilidad a cualquier nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte de este, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.
El proyecto fue impulsado por la Dirección de Emprendimiento e Innovación del INTEC (DEI INTEC) mediante asesorías especializadas en propiedad intelectual para la redacción de la memoria técnica, levantamiento de las reivindicaciones, y en el desarrollo del modelo de negocios como parte del compromiso institucional de impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas con potencial de impacto.