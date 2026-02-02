Presidente de la ADA participa en la puesta en circulación del libro “Memorias de un Siervo”

Con la participación de diversas entidades y representantes del ámbito conciliar, el presidente de la Asociación Dominicana de Alguaciles, Inc. (ADA) participó en la puesta en circulación del libro “Memorias de un Siervo”, obra dedicada a la biografía y al ministerio del Rev. Julio Manuel Garabitos. La actividad se realizó en las instalaciones de la Iglesia Bethesda, en la ciudad de San Cristóbal, República Dominicana.

Durante el acto, Yoselman Mirabal, autor de la obra, destacó que “un elemento esencial del Pastor Garabitos es su magistratura moral, y eso no se compra, se forma en el hogar”.

Por su parte, Hipólito Girón Reyes, presidente de la ADA, agradeció al autor y a su equipo por la invitación a participar en la puesta en circulación del libro, señalando que esta obra recoge la trayectoria íntegra y la biografía de un legado.

Indicó además que promover iniciativas como esta contribuye a suplir una deficiencia nacional, fomentando el reconocimiento en vida de líderes que, con su ejemplo, evidencian mejores prácticas para la sociedad.

Añadió que la vida del homenajeado refleja coherencia entre palabra y obra, dejando un legado duradero que inspira.

En la actividad participaron representantes de las distintas iglesias que han formado parte de la trayectoria pastoral del Rev. Julio Manuel Garabitos, entre ellas Buenos Aires de Herrera, Palenque, San Juan de la Maguana y la Iglesia Bethesda, donde ha servido de manera ininterrumpida por más de tres décadas, en el marco de la conmemoración de su 76.º aniversario.

La maestría de ceremonias estuvo a cargo de la Licda. Yuly Encarnación.

Al concluir la actividad, los asistentes disfrutaron de un brindis preparado para la ocasión.

