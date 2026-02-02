- Publicidad -
Premian a 10 cronistas que apoyan a los niños

PRIMICIAS DIGITAL2 de febrero de 2026
En un ambiente festivo, nostálgico, emotivo y lleno de felicidad, la Academia La Javilla reconoció a 10 cronistas deportivos que apoyan a los niños.

El acto conducido por el periodista Franklin Mirabal y respaldado por John Carmona, presidente de la entidad, contó con la presencia de los niños peloteros y los 10 cronistas a reconocer.

Son ellos: Adelaida Hernández, Yohanna Núñez, Laura Bonnelly, Joel Torres, José Antonio Mena, José Luis Montilla, Víctor Santana, Manuel Díaz y Marcos Nivar

Fue muy emotivo lo que se vivió.

Cada uno de ellos contó qué deporte practicó cuando niño, hicieron anécdotas jocosas, y luego, recibieron sus placas de reconocimiento de parte de cada uno de los niños de la Academia La Javilla.

Estos reconocimientos forman parte del calentamiento del Torneo Nacional de Pequeñas Ligas que se realizará en marzo.

Hace unos días, los niños visitaron en Palacio a la vicepresidenta Raquel Peña, a quien estará dedicado el evento.

Claves del evento

——–

1- Se jugará diariamente desde el 22 al 28 de marzo.

2- El juego de las 10 de la mañana siempre será transmitido por CDN Deportes y el Canal de YouTube de La Javilla.

3- Participarán 8 equipos de todo el país:Leones del Norte.Bravos de Santo Domingo. Tigres del Distrito, Piratas del Sur, Guerreros del Cibao, Bufalos del Oeste, Angeles Orientales, Truenos del Este.

4- Habrá premios para los más valiosos como Laptop, computadoras, celulares y TV.

Valores y metas

——

Con sus eventos masivos, La Academia La Javilla tiene pilares relevantes.

1- La buena convivencia entre los niños.

2- Posibles firmas para las Grandes Ligas.

3- Preparar a los jóvenes para si no son firmados puedan ser abogados, médicos, arquitectos, tecnológicos o cualquier otra profesión. La Academia La Javilla forja mejores ciudadanos.

