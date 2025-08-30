Popeyes abrió su quinto restaurante en Santiago De Los Caballeros

Santiago de Los Caballeros, viernes 29 de agosto 2025.- Popeyes®, la icónica marca de pollo frito dio apertura a su quinto restaurante en República Dominicana, ubicado en Ágora Santiago Center, 4to nivel, en la provincia de Santiago De Los Caballeros.

Luego de haber inaugurado de forma exitosa sus primeros restaurantes en la Ave. Winston Churchill, centro comercial Sambil, Ave. Independencia y La Vega, Popeyes continuará contagiando a los dominicanos al abrir su quinto restaurante. Durante la apertura, los invitados pudieron disfrutar de experiencias y tradiciones, tanto gastronómicas como emocionales que ofrece la marca.

“Nuestras expectativas fueron superadas en la zona norte, y con mucha felicidad abrimos esta quinta sucursal. Nos sentimos muy agradecidos por la gran acogida que los dominicanos han tenido con la marca”, expresó Domingo Bermúdez, gerente de Caleya S.A.S., propietaria de la franquicia en República Dominicana.

El famoso pollo de Popeyes® está recién preparado, marinado al menos 12 horas en los sabrosos condimentos cajún, tradicionales de Luisiana, rebozado y empanizado a mano, cocinado lentamente a la perfección utilizando condimentos y técnicas patentadas para obtener un pollo jugoso y crujiente. Los dominicanos ya pueden degustar el famoso Chicken Sándwich que rompió el internet, uno de los productos de fama mundial de Popeyes®.

De igual forma, Isabel Turull, CEO del Grupo Ágape indicó: “Estamos muy satisfechos por el gran recibimiento de los invitados, así como de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo. Esto nos impulsa a seguir expandiendo la franquicia por todo el país, y llegaremos muy pronto a nuevas ciudades del Norte”.

Alexandra Bodden, directora de Mercadeo del Grupo Ágape, explicó que dentro de la oferta de menú podrán degustar el sándwich de pollo más famoso del mundo, piezas de pollo en su versión picante y clásica, tenders, las famosas alitas picantes y los más deliciosos complementos como sus famosas papitas cajún, puré de papas con gravy, ensalada coleslaw, macarrones con queso y sus famosos biscuits. El restaurante estará abierto desde las 10:00 am hasta las 11:00 pm de lunes a domingo en el centro comercial.

Acerca de Popeyes®

Fundada en Nueva Orleans en 1972, Popeyes® cuenta con más de 50 años de historia y tradición culinaria. Popeyes® se distingue con un menú único al estilo de Nueva Orleans que incluye pollo picante, filetes de pollo y otros platos regionales. La pasión de la cadena por su herencia de Luisiana y la comida auténtica y sabrosa ha permitido que Popeyes® se convierta en uno de los restaurantes de servicio rápido de pollo más grandes del mundo con más de 3,800 restaurantes en los EE. UU. y en todo el mundo.

Acerca de Caleya S.A.S.

Caleya, S.A.S. Como parte de Grupo Ágape, un conglomerado empresarial es una de las empresas de servicio de comida rápida más grande de República Dominicana con 33 Restaurantes Burger King®, 24 Papa Johns® y 18 Krispy Kreme®. Actualmente con más de 1,500 empleos directos, en su mayoría jóvenes, y también apoyando a los agricultores y productores locales dándoles una nueva oportunidad de comercializar sus bienes y servicios, desarrollando el sector agropecuario y ofreciendo además nuevas marcas internacionales que den confianza a los turistas que visitan República Dominicana.