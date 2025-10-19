- Publicidad -
Jóvenes de la comunidad trabajan en la pintura de la cancha 3x3 de la comunidad el Naranjito de las Terrenas Samaná remodelada por la Pescadería Wanda.
Basket

Pescadería Wanda remodela cancha baloncesto 3×3 en comunidad el Naranjito Las Terrenas

PRIMICIAS DIGITAL19 de octubre de 2025
1 minuto de lectura

La emblemática Pescadería Wanda dentro del amplio programa de ejecuciones deportiva que implementa en la región remodeló la cancha de baloncesto 3×3 de la comunidad el Naranjito del municipio de las  Terrenas provincia Samaná.

El profesor Pedro Emilio Reyes accionista de la prestigiosa empresa de expendio masivo de pescado y mariscos con asiento  en San Francisco de Macorís resaltó que la importante remodelación servirá para la celebración del primer torneo  regional de baloncesto 3×3 femenino escolar en dos categorías.

Significó que la Pescadería Wanda costó en su totalidad  las pinturas, rolos, brochas, y otros utensilios para la remodelación de la importante instalación deportiva.

“Teníamos una cancha completamente destruida por lo que acudimos en auxilio de esta comunidad para rescatar esta instalación  que servirá para que los deportistas  de la comunidad el Naranjito puedan seguir masificando y promoviendo el baloncesto femenino” agregó

Valoró como positivo el gran trabajo que vienen realizando los dirigentes jóvenes de esta laboriosa  comunidad para que puedan recrearse de forma adecuada” aseveró Reyes.

Explicó que los jóvenes de esta comunidad se nos acercaron en los pasados juegos escolares para que le ayudará a rescatar la instalación deportiva por lo que acudimos de inmediato en su ayuda.

“Nuestra empresa seguirá aportando al deporte  de la región Nordeste  muy especialmente al baloncesto femenino de la zona que está en su mejor momento” añadió Reyes.

“Estamos dando nuestra manos amiga a los atletas del Naranjito para celebrar su torneo 3×3 escolar la cual auguramos será todo un éxito por el gran entusiasmo reinante en esta comunidad con la realización del esperado evento deportivo”.

