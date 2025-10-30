Periodista de Panorama Karina Jiménez, gana premio Periodismo Turístico Epifanio Lantigua

La periodista Karina Jiménez fue reconocida la noche de este martes en la XXI edición del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua (PEL 2025), que organiza anualmente la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), por su trabajo titulado “Un baile con sabor a Quisqueya: Guía de los mejores lugares con ritmo y movimiento de la música cultural dominicana”, publicado el 10 de julio de 2025 en la versión impresa del periódico Panorama.

La periodista dedicó el galardón “primero a Dios, luego a su familia y a la directora de Panorama, Kirsis Díaz, por ser un impulso para realizar trabajos que resaltan lo mejor del acervo cultural y turístico del país”.

El jurado destacó el enfoque social, la profundidad narrativa y la pertinencia del tema para el desarrollo de un turismo más humano e incluyente.

Con el lema “Somos cultura”, la gala del PEL 2025 rindió homenaje a la identidad dominicana y al legado del pionero del periodismo turístico Epifanio Lantigua, así como a la ética profesional y la innovación en la comunicación turística.

La ceremonia se celebró en el Sheraton Santo Domingo Hotel, con la presencia de representantes del sector público y privado, encabezados por la presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, quien en su discurso resaltó la importancia del ejercicio responsable del periodismo.

“Portar un carnet de Adompretur no nos hace periodistas. Lo que nos hace periodistas es lo que reconoceremos esta noche: el compromiso con la verdad, la coherencia y la pasión por contar historias que transforman. El Premio Epifanio Lantigua celebra precisamente eso: el periodismo que educa, orienta y construye”, expresó Hernández.

El jurado estuvo presidido por el maestro del periodismo Tony Pérez, e integrado por Luis Felipe Aquino, Gustavo Olivo Peña, Esteban Rosario, Bolívar Troncoso, Oscar Peña, José Antonio Aybar, José Mármol, Edgar Lantigua, Luis Pérez y Caroll Mueses, quienes evaluaron los trabajos en las distintas categorías.

Cada ganador recibió RD$50,000, una estatuilla elaborada por José Ignacio Morales “El Artístico” y un certificado de reconocimiento, mientras que las menciones de honor fueron premiadas con diplomas. El Gran Premio Epifanio Lantigua 2025 incluyó además RD$85,000 y boletos aéreos cortesía de Arajet.

Ganadores del PEL 2025

• Fotografía: Ángel Fernández y José Alfredo Mercado (mención especial)

• Turismo Regional: Mayerlin Martínez; mención especial Ramón Ramos Pichardo

• Arte y Cultura: Elena Crespo

• Ecoturismo: Karla Alcántara

• Periodismo Digital: Katheryn Luna; mención especial Solagel Valdez (Turismo Digital)

• Gastronomía (Premio Epifanio Lantigua): Sudelka García

• Revista impresa y/o digital: Sergio Sid; menciones especiales Odalis Castillo y Ángela Carrasco

• Audiovisual: Karelyn Cuevas y Francisco Medrano

• Periodismo de Opinión: Magaly Toribio; mención especial Adrián Morales

• Periodismo Impreso: Karina Jiménez; mención especial Pedro Martín Sánchez

• Medio destacado del año: Infotur Dominicano, dirigido por Javier Noguera

• Reconocimiento especial: David Collado (recibido por el viceministro de Turismo)

El Gran Premio Epifanio Lantigua 2025 fue otorgado a Katheryn Luna, del medio Acento, por su destacada trayectoria y aporte al periodismo turístico nacional.

