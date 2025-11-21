Óptica Oviedo inaugura Oviedo Boutique: el concepto óptico más moderno y exclusivo del país

Óptica Oviedo inauguró su nueva sucursal Oviedo Boutique en la Ave. Tiradentes, un espacio concebido bajo los más altos estándares internacionales, diseñado para ofrecer una experiencia visual moderna, exclusiva y enfocada en la excelencia del servicio.

Las palabras centrales de la actividad estuvieron a cargo del Sr. Julio César Oviedo, director de Negocios y Relaciones Internacionales, quien resaltó que Boutique representa un espacio cuidadosamente diseñado para ofrecer un servicio de clase mundial. Subrayó que la sucursal cuenta con una selección única de marcas internacionales como Cartier, Charriol, Montblanc, Fendi, Gucci, Salvatore Ferragamo, entre otras firmas de prestigio de las cuales la empresa es distribuidor autorizado, ofreciendo opciones que van desde líneas de lujo hasta alternativas accesibles. Ya contamos con el laboratorio óptico más moderno de Latinoamérica.

Hoy materializamos el sueño de mi padre, Sr. Juan Oviedo, inaugurando la óptica más grande, moderna y exclusiva del país.

Oviedo Boutique con más de 456 metros cuadrados de construcción incorpora también Oviedo Kids, un área exclusiva dedicada a los más pequeños.

La nueva sucursal dispone de dos consultorios equipados con tecnología de última generación, donde especialistas realizan evaluaciones precisas y completas, así como un laboratorio óptico interno que permite la entrega de lentes en tiempo récord.

A la actividad asistieron miembros de la administración, colaboradores y representantes de los medios de comunicación, quienes fueron testigos del lanzamiento de este nuevo concepto. Oviedo Boutique está ubicada en la Av. Tiradentes #35, Ensanche Naco, posicionándose como la opción más exclusiva, moderna y prestigiosa dentro del sector óptico dominicano.

