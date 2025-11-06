ONPECO finaliza ejecución de proyecto

ONPECO finalizó la ejecución del proyecto “Consumo responsable y sustentable: manejo de residuos en el hogar” en el sector presidente Caamaño (antes Los Tres Brazos), con un acto de cierre que incluyó conversatorio medioambiental, presentaciones, exhibiciones y reconocimientos.

El acto se realizó en el Salón de Eventos del Ayuntamiento de Santo Domingo Este y contó con palabras de bienvenida de la licenciada Altagracia Paulino, quien resaltó la importancia de cuidar el entorno e incorporar los desechos a la economía circular. Participó la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, licenciada Ángela Henríquez, quien destacó la relevancia del proyecto para el municipio y comentó avances recientes en la recogida de residuos en la zona.

Dos centros escolares del sector tuvieron una participación destacada. El centro Domingo Moreno Jiménez presentó una muestra de lo aprendido durante las actividades formativas. El Centro Escolar Santo Tomás de Aquino, con alumnado dirigido por su directora, Virginia Rosado, realizó dos representaciones artísticas y tecnológicas sobre reciclaje. Estudiantes de corta edad, junto a sus profesores de artes, promovieron valores de cuidado de los bosques y de un ambiente saludable. Adolescentes del Santo Tomás de Aquino exhibieron artefactos y objetos funcionales elaborados con materiales reutilizados – lámparas, abanicos, bocinas y carros – demostrando ingenio y trabajo en equipo y la iniciativa hacia la economía circular dándole otra oportunidad a los electrodomésticos y otros artículos de consumo.

La iniciativa contó con el respaldo de cuatro escuelas del Distrito Escolar 10-03, dirigido por el licenciado Leónidas Rafael Uribe, cuya colaboración fue clave para el éxito del proyecto.

La incorporación de estudiantes respondió a su papel estratégico en la multiplicación de aprendizajes dentro de la comunidad.

Durante la ejecución en el sector presidente Caamaño, ONPECO trabajó con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este – coordinado por la vicealcaldesa Ángela Henríquez – para realizar un operativo y jornada de limpieza el 4 de octubre, como una de las tareas finales del proyecto.

El proyecto se realizó con fondos públicos otorgados en cumplimiento de la Ley 122-05 que regula las organizaciones sin fines de lucro. ONPECO recibió la suma de un millón de pesos y, con recursos de contrapartida institucional, ejecutó, entre otras acciones, 60 talleres – meta prevista para el período de trabajo.

Motivación y antecedentes

Desde 2021 ONPECO impulsa acciones para elevar la conciencia ciudadana sobre el manejo de desechos, promoviendo la responsabilidad de la población respecto a la basura generada en el hogar. El proyecto enseñó a separar residuos, reciclar plásticos y producir abono con desechos orgánicos – insumo útil para huertos en patios, jardines y cultivos en tarros.

Sostenibilidad

ONPECO deja la logística y materiales de apoyo para que el Ayuntamiento de la zona oriental continúe el programa “Consumo responsable y sustentable” en otros sectores del municipio.

Coordinación y equipo

El Consejo Directivo de ONPECO, presidido por Altagracia Paulino, acompañó las distintas etapas con conferencias introductorias. La coordinación operativa estuvo a cargo del licenciado Leonel Amílcar Rivas y la licenciada Leonor González Silvestre, reconocida por su dinamismo y responsabilidad durante todo el proceso.

Apoyos y colaboraciones

El proyecto inició en febrero con un acto masivo en el Club de Billeteros, en el sector presidente Caamaño, con liderazgo local, estudiantes y representantes del Ayuntamiento. Asistieron familiares del coronel de abril que da nombre al sector, Alberto Caamaño Acevedo – uno de sus hijos – y Rafaela “Fellita” Caamaño Grullón, quien lo acompañó durante su exilio en Reino Unido, Gran Bretaña.

Para la multiplicación de contenidos se seleccionó y capacitó personal comunitario. Participaron como facilitadores Franklin Tamayo y, desde la dirección y voluntariado de ONPECO, Rita González, Fellita Caamaño, Nayeli Cabrera, Maritza Toribio, Noris Decena, David La Hoz y Amable de los Santos.

