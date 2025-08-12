ONE y UNICEF realizarán encuesta nacional focalizada en la niñez y sus condiciones de vida

Santo Domingo, República Dominicana, martes 12 de agosto de 2025. La Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) anunciaron el comienzo del levantamiento de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en conjunto con el programa global de MICS de UNICEF (ENHOGAR-MICS-2025). Este importante análisis estadístico permitirá recopilar información clave sobre las condiciones de vida de los hogares dominicanos, con especial atención en la niñez y la adolescencia.

El trabajo de campo se realiza a partir de este mes de agosto hasta el 12 de octubre del año en curso, período en el cual, un equipo de entrevistadoras de la ONE recorrerá el país visitando más de 35,000 hogares en las ciudades y los campos de las 32 provincias, con el propósito de efectuar entrevistas a miembros de estos hogares y, con esto, obtener una radiografía actualizada de la realidad social y económica de este segmento relevante de la población de República Dominicana.

La ENHOGAR-MICS-2025 recabará información sobre más de 170 indicadores que abarcan temas como salud, nutrición, desarrollo infantil, educación, seguridad alimentaria, acceso a servicios básicos, trabajo infantil, características económicas, entre otros. De estos indicadores, más de 30 están directamente vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo cual permitirá dar seguimiento a los avances logrados por el país en el marco de la Agenda 2030.

«Este levantamiento es una de las operaciones estadísticas más relevantes para conocer la realidad de los hogares dominicanos. Invitamos a toda la población a abrir sus puertas y ofrecer información verás, porque cada dato contribuye a la toma de decisiones que impactarán positivamente la calidad de vida de nuestra gente», Mildred Martínez, directora general de la ONE.

Los resultados obtenidos a través de esta encuesta constituirán una herramienta de primer orden para que el Gobierno central y los gobiernos locales puedan diseñar políticas públicas más efectivas y focalizadas.

La información recopilada permitirá identificar brechas y necesidades específicas en distintas demarcaciones territoriales, así como ofrecer insumos que permitan evaluar la efectividad de programas claves en áreas como prevención del embarazo adolescente, erradicación del trabajo infantil, mejora de la nutrición, acceso a servicios de salud, derecho a la identidad y a la protección contra la violencia.

El personal que participará en el levantamiento estará debidamente identificado: Las entrevistadoras y supervisoras de campo vestirán camisetas sin cuello y gorras de color naranja, mientras que el equipo supervisor nacional y de calidad llevará camisetas con cuello, también en tonalidad anaranjada. Todos portarán credenciales visibles con fotografía, primer nombre y apellido, cargo, y los logotipos oficiales de la ONE y de la cúpula del Palacio Nacional. Estas credenciales estarán sujetas a un gafete con cordón o “lanyard” color azul con los logotipos de la ONE y de la encuesta ENHOGAR-MICS.

“Tras la ejecución de esta Encuesta de la Niñez reafirmamos que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no son negociables. Esta investigación no es solo una herramienta técnica: es una declaración de principios. Los datos que obtendremos serán una base inquebrantable para exigir y construir políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la infancia, y estos hallazgos serán fundamentales para transformar y asegurar que cada uno de ellos crezca protegido, educado y con oportunidades de desarrollo”, dijo Anyoli Sanabria, representante interina de UNICEF en el país.

Para la realización de las entrevistas se utilizarán tabletas electrónicas, garantizando que la información se recoja de forma segura, eficiente y siguiendo los más altos estándares de calidad y de confidencialidad. Todos los datos se utilizarán exclusivamente con fines estadísticos, asegurando la privacidad y el anonimato tanto de las personas como de las informaciones facilitadas por los hogares.

ONE y UNICEF exhortan a toda la población a colaborar con esta importante encuesta, brindando información veraz y abriendo las puertas a las entrevistadoras. La participación de la ciudadanía es esencial para producir datos confiables que permitan construir políticas públicas basadas en evidencias, contribuyendo así a un mejor futuro para toda la nación dominicana.