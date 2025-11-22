OMSA reconoce a diez de sus choferes por buen desempeño

Santo Domingo.- La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) reconoció a diez de sus choferes por el buen desempeño, su dedicación, esfuerzo, disciplina y alto rendimiento en el cumplimiento de sus labores dentro de la empresa. La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) reconoció a diez de sus choferes por el buen desempeño, su dedicación, esfuerzo, disciplina y alto rendimiento en el cumplimiento de sus labores dentro de la empresa.

Con esta acción, la reciente administración de la institución busca, además de reconocer el buen accionar, motivar a los demás choferes a realizar una labor ejemplar, para garantizar así un buen servicio.

La actividad fue encabezada por el vicepresidente ejecutivo de la OMSA, Onéximo González, quien destacó el compromiso de esta gestión con los choferes, a quienes calificó como el componente más importante de la institución, después de los usuarios.

“Es imposible darle un buen trato al usuario si no le damos un buen trato a ustedes los choferes, después están los vehículos”, indicó González, al momento de resaltar que está haciendo el esfuerzo por darles mejores condiciones laborales, comida de mejor calidad, uniformes e incentivos por desempeño.

González explicó que la transformación de OMSA empieza con la formación de sus choferes, por lo que desde que asumió su gestión impulsó el Programa de Formación Vial Integral, dirigido a cajeras y conductores, con la finalidad de prepararlos para mejorar la calidad del servicio de transporte que ofrecemos.

Los conductores reconocidos fueron Franklin Joselin Báez Sánchez, Olivo Montero De la Cruz, Ysabel Fabián Pimentel, Alberto Almonte y Franklin Antonio.

Asimismo, fueron reconocidos Gerónimo Parra, Germanio Feliz Rubio, Juan Antonio Alcántara Báez, Rómulo Lora Rosario, Vicente Abreu Selmo y Diógenes Gil, todos ellos de más de 10 años de labor en OMSA.

En la actividad, que tuvo lugar en el despacho de la Dirección General, estuvieron presentes el asesor de la institución, Humberto Rosario; el gerente de Control y Despacho, Ramón Vizcaíno, y José Adames, gerente de Fiscalización y Control de Personal.

