OMODA y JAECOO LLEGAN A REPÚBLICA DOMINICANA CON UNA APUESTA CONTUNDENTE POR LA MOVILIDAD INTELIGENTE, LA SEGURIDAD AVANZADA Y EL DISEÑO FUTURISTA

El sector automotriz dominicano entra en una nueva etapa con la llegada oficial de OMODA y JAECOO, dos marcas globales que han ganado reconocimiento internacional por integrar tecnología de vanguardia, altos estándares de seguridad y un lenguaje de diseño que anticipa el futuro.

El lanzamiento se realiza de la mano de AUTOMÍA, el nuevo concesionario exclusivo que apuesta por introducir en el país un portafolio de vehículos inteligentes capaces de elevar la experiencia de manejo, responder a las tendencias globales y adaptarse al estilo de vida moderno del conductor dominicano.

“Esta no es solo la llegada de dos marcas; es la entrada a un futuro mucho más moderno, más seguro y más accesible para nuestros conductores”, aseguró Manuel Angomás, CEO de AUTOMÍA. “OMODA & JAECOO representan una categoría distinta: vehículos con tecnología global, estética futurista y funcionalidades que, hasta ahora, no habían estado al alcance del mercado local”.

AUTOMÍA presenta seis modelos emblemáticos que reflejan la esencia tecnológica y estética de ambas marcas:

OMODA C5 – Crossover futurista con líneas aerodinámicas, cabina digital inmersiva y avanzados sistemas ADAS.

• OMODA E5 (100% eléctrico) – Plataforma eléctrica de nueva generación con motor de respuesta instantánea, más de 400 km de autonomía estimada y un sistema avanzado de regeneración de energía que optimiza el rendimiento en tráfico urbano y recorridos prolongados.

• OMODA C7 – Un SUV tecnológico de nueva generación, equipado con 19 tecnologías avanzadas de seguridad (ADAS) y una pantalla deslizante inteligente de doble interfaz que transforma la interacción del conductor, elevando la experiencia digital y el nivel de control en toda la ruta.

JAECOO 5 – SUV compacta con motor de combustión optimizado, excelente eficiencia para uso diario y un desempeño equilibrado que combina potencia, suavidad y bajos consumos para recorridos urbanos y carretera.

JAECOO 7 (PHEV) – Una SUV robusta y elegante con motor turbo de alto desempeño, capaz de ofrecer más de 180 hp , excelente torque para adelantamientos seguros , y un manejo estable tanto en ciudad como fuera de ella. Su plataforma reforzada, cabina premium y sistemas de seguridad avanzados la posicionan como una de las propuestas más completas de su categoría.

JAECOO 8 (PHEV) – SUV de lujo con un sistema súper híbrido de última generación , que permite consumos altamente eficientes, aceleración inmediata gracias al motor eléctrico y autonomía diaria en modo completamente eléctrico , ofreciendo una experiencia silenciosa, potente y sofisticada en cada trayecto.

La red de AUTOMÍA estará disponible próximamente en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana, convirtiéndose en centros de experiencia integral que ofrecerán: Test drives exclusivos

Experiencias guiadas con especialistas

Reservas personalizadas

Estaciones de tecnología interactiva

Asesoría integral sobre financiamiento y mantenimiento

Con este lanzamiento, AUTOMÍA consolida un nuevo estándar para la industria local: una experiencia donde la innovación, el diseño y la seguridad convergen para satisfacer las demandas de un consumidor cada vez más informado, conectado y exigente.

Sobre AUTOMÍA

AUTOMÍA es el nuevo concesionario automotriz en República Dominicana que representa en exclusiva a las marcas FOTON, OMODA y JAECOO. Su misión es ofrecer soluciones de movilidad innovadoras, confiables y accesibles, respaldadas por un servicio al cliente de excelencia y un firme compromiso con la sostenibilidad. Con una visión orientada a transformar la experiencia de compra y postventa en el sector, AUTOMÍA integra un portafolio que abarca desde vehículos comerciales eficientes hasta SUV de última generación y crossovers eléctricos, brindando opciones que responden a las necesidades del mercado dominicano. Como parte de su ADN, la empresa promueve la innovación, la seguridad y la confianza, posicionándose como un referente en movilidad para el presente y el futuro.

