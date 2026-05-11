Olivia & Las Nubes gana el primer Premio PLATINO para República Dominicana

Riviera Maya, 11 de mayo de 2026. – Escrita y dirigida por Tomás Pichardo Espaillat, Olivia y las Nubes ha ganado el galardón a Mejor Película de Animación, situando por primera vez a República Dominicana entre los países premiados con una historia de amor narrada desde diversos puntos de vista: “Viniendo de una industria de animación tan pequeña como es República Dominicana, premios como este hacen un impacto enorme en esta industria, nos ayudan a crecer, a soñar con nuevas producciones”, ha explicado el director, a quien le tomó diez años la realización de esta obra que es su ópera primera.

Por otro lado, O Agente Secreto (Brasil) y El Eternauta (Argentina) se han alzado como las producciones con más victorias en la gran noche del audiovisual iberoamericano. Con cuatro Premios PLATINO, la brasileña O Agente Secreto, escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, ha levantado el galardón a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, sumando a este los de Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Interpretación Masculina. La serie argentina El Eternauta, creada por Bruno Stagnaro, ha resultado triunfadora en la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica, cosechando también los triunfos de Mejor Creador en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie. Ambas obras se han convertido en los títulos, cada una en su formato, con mayor volumen de trofeos de la decimotercera gala de los Premios PLATINO XCARET, celebrada este sábado en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México), ofreciendo nuevamente una muestra de la sobresaliente y variada producción con la que cada año sorprende a los espectadores el audiovisual en castellano y portugués.

El PLATINO a Mejor Interpretación Masculina ha sido concedido a Wagner Moura por dar vida al protagonista del mismo filme.

En la categoría de Mejor Interpretación Femenina, Blanca Soroa se ha hecho con el PLATINO por su papel en la película Los Domingos (España), donde encarna a una adolescente dividida entre cumplir su deseo de postular a monja de clausura o continuar con su vida de estudiante, una diatriba que se torna en el centro de complejos desencuentros familiares.

En categorías seriales, El Eternauta (Argentina), adaptación de la mítica serie de cómics de ciencia-ficción de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, se ha alzado con el galardón a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica. La serie, de la que ya se espera una segunda temporada, es una creación de Bruno Stagnaro, también ganador del PLATINO a Mejor Creador en Miniserie Teleserie. El plantel de reconocimientos para la serie argentina se completa con el Premio a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie obtenido por Ricardo Darín, sumándose este al que ya reconoció su interpretación en Argentina, 1985 y al PLATINO de Honor por su destacada trayectoria en el audiovisual iberoamericano.

El PLATINO a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie ha recaído sobre Paulina Gaitán por su papel en la serie Las muertas (México), en la que se pone en la piel de una de las Baladro, pareja de hermanas al frente de una cadena de burdeles tras la que se esconden una serie de truculentos y cómicos asesinatos durante el México de los años sesenta.

Apocalipse nos Trópicos (Brasil) se ha coronado como Mejor Película Documental ofreciendo un retrato, dirigido por Petra Costa, sobre el control de los pastores religiosos en la sociedad brasileña en el que figuran tanto el expresidente Jair Bolsonaro como el presidente Lula da Silva, así como el pastor evangelista más conocido del país.

El trofeo de Mejor Ópera Prima ha correspondido a Sorda (España), primer largometraje de Eva Libertad, que aborda las tensiones y dificultades de criar a un hijo cuando uno de los dos progenitores es sordo y que cuenta en el papel protagonista con una actriz con discapacidad auditiva. Por su parte, La cena (España) se ha hecho con el PLATINO a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción con un relato dirigido por Manuel Gómez Pereira que se adentra la cena de celebración de la victoria franquista tras la guerra civil española, en la que un plan de fuga de presos obligados a servir se orquesta en las cocinas.

El nuevo galardón a la Mejor Serie de Larga Duración hizo su debut en los PLATINO premiando a Beleza Fatal (Brasil), una creación de Raphael Montes cuyo trofeo fue recogido por el productor Anouk Aaron.

Un año más, la concesión de los Premios PLATINO ha marcado la sobresaliente calidad y originalidad de una producción de cine y series caracterizada por su afán de sorprender y narrar historias que pongan de relieve la creciente importancia de los países de habla hispana y portuguesa en el mundo; un objetivo compartido que se renueva gala tras gala, engrandeciendo el orgullo de pertenecer a la gran familia del audiovisual iberoamericano.

CATEGORÍA PRODUCCIÓN GANADOR/A PAÍS Mejor Película Iberoamericana de Ficción O AGENTE SECRETO Brasil Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción LA CENA España Mejor Película de Animación OLIVIA & LAS NUBES República Dominicana Mejor Película Documental APOCALIPSE NOS TRÓPICOS Brasil Mejor Ópera Prima SORDA España Mejor Dirección O AGENTE SECRETO Kleber Mendonça Filho Brasil Mejor Interpretación Masculina O AGENTE SECRETO Wagner Moura Brasil Mejor Interpretación Femenina LOS DOMINGOS Blanca Soroa España Mejor Guion O AGENTE SECRETO Kleber Mendonça Filho Brasil Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica EL ETERNAUTA Argentina Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie EL ETERNAUTA Ricardo Darín Argentina Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie LAS MUERTAS Paulina Gaitán México Mejor Creador en Miniserie o Teleserie EL ETERNAUTA Bruno Stagnaro Argentina Mejor Serie de larga duración BELEZA FATAL Brasil

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