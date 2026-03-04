Nueva directora general del INFOTEP afirma que la formación técnico profesional es pilar para honrar el legado de los Padres de la Patria

SANTO DOMINGO. -La directora general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Maira Morla Pineda, afirmó que la formación técnico profesional constituye un pilar esencial para consolidar la soberanía productiva y honrar, desde la acción concreta, el legado de los Padres de la Patria.

Al encabezar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en el marco del Mes de la Patria, Morla Pineda sostuvo que la independencia proclamada el 27 de febrero de 1844 encuentra hoy una expresión moderna en la capacidad del país de formar talento humano, fortalecer su aparato productivo y generar oportunidades dignas para la población.

“Desde el INFOTEP asumimos el ideario de Juan Pablo Duarte como una guía ética y moral. Creemos en una República sustentada en valores, pero también en capacidades. No hay verdadera soberanía sin formación, sin trabajo y sin producción”, manifestó.

La funcionaria destacó que la capacitación para el trabajo impulsa la movilidad social, reduce desigualdades y fortalece la competitividad del país, al tiempo que dignifica a cada ciudadano mediante el acceso a oportunidades reales de crecimiento.

“La independencia no es solo un acontecimiento histórico; es un compromiso permanente con el desarrollo nacional. Cuando formamos a nuestra gente, cuando abrimos puertas al conocimiento técnico, a la innovación y a la productividad”, puntualizó.

Subrayó que honrar a Duarte, Sánchez y Mella implica traducir sus ideales en acciones concretas que promuevan responsabilidad, honestidad y compromiso con el bien común.

“Hoy renovamos ante este altar sagrado nuestro deber de seguir construyendo una nación más justa, más preparada y con mayores oportunidades para todos y todas”, expresó.

La ceremonia contó con la participación de directivos y colaboradores de la institución, así como representantes de distintos sectores vinculados al sistema de formación técnico profesional, quienes rindieron tributo a los forjadores de la República en un ambiente de solemnidad y profundo respeto.

