Niños inician año escolar con útiles escolares y mochilas donados por FUNVIMAMESO

Santo Domingo, Distrito Nacional.- Los niños y niñas de la barriada Villa María-Mejoramiento Social iniciaron su vuelta a las escuelas con la felicidad de saber que cuentan con lo básicamente necesario para recibir el pan de la enseñanza.

Esto ha sido posible por el trabajo y los esfuerzos incansables de los directivos y miembros de La Fundación Villa María-Mejoramiento Social (Funvimameso), quienes con el apoyo decisivo de la empresa SEABOARD y los aportes de colaboradores tradicionales, se pudo realizar con éxito la jornada de reparto de los materiales escolares.

La Fundación Villa María-Mejoramiento Social hizo la entrega de útiles escolares y mochilas a decenas de niños y niñas en su regreso a clases, demostrando una vez más su compromiso con la infancia más vulnerable de la comunidad barrial.

Esta repartición del material escolar que se viene realizando durante los 15 años de la fundación, estuvo encabezada por directivos de la entidad altruista, tales como Miguel Mendoza, secretario general; Ramón Isenia, secretario de Organización; secretario de Actas; Milagros J. Martínez, secretaria de Finanzas, Claudio Acevedo, de Comunicaciones, y el expresidente de la entidad Celso Cedeño, quien ha jugado un importante rol institucional.