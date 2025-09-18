- Publicidad -
María Isabel Hernández de Reid, Isabela Egan Reid , Fabiola Herrera de Valdez y Georgia Reid de Piantini
Museo de la Catedral de Santo Domingo realizó apertura y bendición de la colección de arte Sacro de Patricia Reid

PRIMICIAS DIGITAL18 de septiembre de 2025
República Dominicana, Santo Domingo. Jueves 18  de Septiembre  del 2025. Los Principales ejecutivos del Museo de la Catedral de Santo Domingo, ubicado en la calle Isabel La Católica103, Ciudad Colonial, dieron la apertura y bendición de la muestra de la colección de arte sacro de la artista  Patricia Reid.

Esta muestra invita al público a adentrarse en el universo íntimo y estético de la reconocida diseñadora y primera museógrafa del museo, Patricia Reid. La curaduría de esta muestra estuvo a cargo de personas cercanas a la artista, profesionales que trabajaron con ella  durante años y que conocían en profundidad su estilo. La intención fue preservar la impronta personal de su mirada: no reinterpretar, sino montar la exposición como la habría hecho ella, con ese sello propio que combinad solemnidad y frescura.

Parte de la colección de Cristos de la artista Patricia Reid
Liza Bonetti de Vicini
Primera museógrafa del Museo de la Catedral, Patricia Reid Baquero
Muestra de Santos en el Jardín muestra de la colección de arte sacro de la artista Patricia Reid
María Isabel Ledron y Susana Reid

 

Parte de muestras de la colección de Santos en arte sacro de la artista Patricia Reid

Con Santos en el Jardín, el público podrá  recorrer un espacio expositivo que evoca la atmósfera de la casa de Patricia en la Ciudad Colonial, donde lo sacro convivía con lo domestico y el jardín se trasformaba en escenario para el encuentro entre la fe, el arte y la vida.   

Enrique Valdez, Fabiola Herrera de Valdez, Fior D’Aliza Martínez de Valdez y Padre Carlos Abreu

La exposición reúne más de cien imágenes de santos, piezas de Patricia coleccionó a la largo de su vida y sus viajes por Europa y América. Se trata de una colección privada que refleja su mirada única sobre el arte sacro y la  espiritualidad, marcada por la sensibilidad con que supo reconocer la belleza en lo sencillo y  cotidiano.La Directora Voluntaria del Museo, Sra. Fabiola Herrera  de Valdez, puntualizó que la muestra estará abierta al público hasta el 30 de Noviembre de año en curso, en la Sala de Exposiciones Temporales Patricia Reid Baquero del Museo de la  Catedral. Le invitamos a descubrir este jardín íntimo y ver el arte con ella lo vivía: con asombro, profundidad y alegría.

