MIVHED inicia proceso para certificarse en calidad, cumplimiento regulatorio y gestión antisoborno bajo estándares internacionales

Santo Domingo. – El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) anunció el inicio formal de su proceso de preparación para obtener certificaciones internacionales en gestión de calidad, cumplimiento regulatorio y sistemas antisoborno, como parte del programa institucional #ISOHábitat con el lema “estándares que transforman, procesos que funcionan”.

El anuncio fue realizado por el ministro Ito Bisonó durante un encuentro interno con técnicos y equipos estratégicos de la institución, en el que se dio el banderazo a esta nueva etapa orientada a fortalecer los procesos, elevar los estándares de gestión y consolidar una cultura institucional basada en calidad, cumplimiento e integridad.

El programa #ISOHabitat contempla la implementación progresiva de las normas ISO 9001:2015 sobre sistema de gestión de calidad, ISO 37301 de sistema de compliance e ISO 37001 sobre sistema de gestión antisoborno, con el objetivo de estructurar procesos claros, trazables y medibles que permitan una gestión más ágil, eficiente y confiable. Como parte de este proceso, se estarán diseñando y formalizando políticas, procedimientos y procesos estandarizados que contribuyan a eficientizar la operación institucional, reducir tiempos de respuesta y fortalecer el control de gestión.

Durante su intervención, el ministro Bisonó destacó que esta decisión responde a una visión estratégica de mejora continua y excelencia institucional. “La calidad es una forma de trabajar. Apostamos por procesos que funcionen, reglas claras y una gestión que genere confianza. Este es un paso firme hacia una institución más sólida, con estándares internacionales que respalden cómo hacemos las cosas”, expresó.

El programa se presenta luego de la realización de un diagnóstico institucional que permitió identificar brechas y oportunidades de mejora, proceso que ya cuenta con primeras acciones implementadas. Esta iniciativa forma parte de las apuestas de la nueva gestión del ministro Bisonó, orientadas a fortalecer la estructura interna del Ministerio como base para ofrecer un mejor servicio al sector construcción y a la ciudadanía.

El alcance de estas certificaciones abarcará áreas estratégicas del Ministerio, con énfasis especial en los procesos vinculados a la permisología, uno de los componentes clave para garantizar mayor certeza regulatoria, trazabilidad y eficiencia en el sector construcción.

En el marco del encuentro, se desarrolló una primera jornada de sensibilización sobre compras públicas, cumplimiento regulatorio y gestión antisoborno en el sector construcción, a cargo de los consultores Tania de León y Babaji Cruz, especialistas en sistemas de gestión. Durante la sesión, se abordaron principios fundamentales de control interno, prevención de riesgos y fortalecimiento institucional.

Esta etapa inicial marca el comienzo de un proceso técnico que incluirá levantamiento de brechas, documentación de procesos, definición de indicadores, gestión de riesgos y fortalecimiento de controles internos, con miras a alcanzar las certificaciones durante el próximo año.

Con esta iniciativa, el MIVHED busca consolidarse como una institución que lidera con estándares claros, fortaleciendo la confianza del sector construcción, los organismos de control y la ciudadanía. El enfoque del programa está orientado a promover una gestión pública más predecible, medible y alineada con buenas prácticas internacionales.

El Ministerio reafirma así su compromiso con la construcción de una institucionalidad más fuerte y eficiente, enfocada en brindar mejores servicios y responder con mayor calidad a las demandas del país.

