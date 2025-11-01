MIREX presenta candidatos seleccionados en el Concurso de Carrera Diplomática 2025

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. – El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) realizó este viernes el acto de cierre de la etapa de evaluación y selección de candidatos del Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática 2025, en el que fueron seleccionados 50 participantes que en lo adelante iniciarán un programa académico en el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC). El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) realizó este viernes el acto de cierre de la etapa de evaluación y selección de candidatos del Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática 2025, en el que fueron seleccionados 50 participantes que en lo adelante iniciarán un programa académico en el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC).

En el acto que estuvo encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, el canciller destacó que el proceso agotado hasta llegar a este día reviste una trascendencia histórica, al ser el primer concurso para el ingreso a la Carrera Diplomática celebrado en más de una década, y el primero en realizarse conforme a lo establecido en la Ley Orgánica núm. 630-16, del MIREX y del Servicio Exterior. Subrayó, además, la amplia convocatoria alcanzada, con más de 1,600 postulantes de todo el país, lo que representa “la participación más alta registrada hasta la fecha en un proceso de esta naturaleza”.

El ministro expresó su reconocimiento al presidente de la República, Luis Abinader, impulsor de esta iniciativa orientada a fortalecer la profesionalización del Servicio Exterior y modernizar la Cancillería dominicana. “Siguiendo sus instrucciones, el MIREX abrió formalmente la convocatoria el 4 de febrero de 2025, poniendo en marcha un proceso transparente y riguroso para atraer el mejor talento posible”, señaló el canciller al mismo tiempo que anunció una nueva convocatoria de este concurso que se abrirá próximamente.

Los 50 candidatos seleccionados superaron cuatro fases de evaluación: prueba de idiomas, examen de conocimientos y cultura general, evaluación psicológica y entrevista ante un panel de profesionales.

El ministro agradeció el acompañamiento del Ministerio de Administración Pública (MAP), en la persona de su titular, el ministro Sigmund Freund, por el apoyo técnico y logístico ofrecido durante todo el proceso, que incluyó el uso de la plataforma digital para el concurso, asesoría metodológica y provisión de equipos tecnológicos. Asimismo, reconoció la dedicación de la Dirección de Carrera Diplomática, el Consejo de Carrera Diplomática, los miembros del jurado, los expertos de los paneles de entrevistas, y el personal del MIREX que participó en la organización y supervisión de las distintas etapas.

Durante su intervención, Álvarez exhortó a los candidatos seleccionados a asumir con responsabilidad la formación que iniciarán en el INESDYC, destacando que “la globalización y las dinámicas internacionales exigen funcionarios altamente capacitados, versados en idiomas, negociación, derechos humanos y política global… Ustedes representan una nueva generación comprometida con los valores de integridad, excelencia y patriotismo; en ustedes depositamos la esperanza de continuar proyectando a República Dominicana con firmeza, ética y excelencia en el mundo”, agregó.

En la actividad estuvieron presentes los candidatos seleccionados; viceministros del MIREX; el embajador Miguel Pichardo, presidente del Consejo de Carrera Diplomática; el embajador Emilio Conde Rubio, director de Carrera Diplomática; el embajador José Rafael Espaillat, rector del INESDYC; el embajador Briunny Garabito, presidente del jurado del concurso; y el embajador Juan José Portorreal, director de Gabinete del MIREX; entre otras autoridades nacionales y los decanos del cuerpo diplomático y consular acreditado en el país.

Visited 4 times, 4 visit(s) today