Ministerio de Educación inicia Plan Nacional de Fortalecimiento de la Corresponsabilidad Familia–Escuela

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), a través de la Dirección de Participación Comunitaria, puso en marcha en el municipio de Boca Chica el Plan de Acción Nacional para el Fortalecimiento de la Corresponsabilidad Familia–Escuela con el propósito de fortalecer la alianza entre las familias y los centros educativos en todo el país.

La jornada, fundamentada en la Ordenanza 03-2025, marca el inicio de un proceso que se extenderá a todas las regionales educativas del país, donde se desarrollará un espacio formativo e interactivo con las familias, y se abordaron los principios de corresponsabilidad y el papel de la comunidad en el proceso educativo, como parte de la nueva política pública que impulsa el MINERD.

Al encabezar el acto, el director de Participación Comunitaria, Luis Gabriel Ventura, destacó que el plan busca articular todos los organismos de participación para garantizar resultados de aprendizaje, convivencia y armonía en cada centro educativo.

“La escuela no está sola; cuenta con todos ustedes: padres, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y con todo el Ministerio de Educación que vela por ella”, expresó Ventura.

De su lado, la directora de la Regional 10, Dominga Sosa, resaltó la importancia de iniciar el plan en Boca Chica y aseguró que este programa representa un paso decisivo hacia la integración real de las familias al sistema educativo dominicano.

“La familia es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la educación empieza en el hogar. Este plan refleja uno de los pilares del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, orientado a fortalecer la unidad familiar como base de una educación de calidad”, afirmó Sosa.

Asimismo, la presidenta nacional de la APMAE, Jaime Tolentino, subrayó el rol activo y constructivo que deben asumir las asociaciones de padres en los centros educativos.

“Las APMAE no están para paralizar la docencia, sino para fomentar el diálogo y la mediación amigable entre las familias y la comunidad educativa”, manifestó.

En la actividad participaron técnicos de Participación Comunitaria, representantes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), de la Dirección de Orientación y Psicología, juntas de vecinos, organizaciones no gubernamentales y otros actores del sistema educativo.

El Plan Nacional de Fortalecimiento de la Corresponsabilidad Familia–Escuela tiene como ejes principales sensibilizar a las familias sobre su rol corresponsable en la educación, orientar a padres y tutores sobre sus derechos y deberes, fortalecer las estructuras de participación (APMAE y FAPMAE), promover espacios de diálogo y mediación pacífica, fomentar el liderazgo comunitario y la convivencia escolar, reconocer buenas prácticas de corresponsabilidad educativa, entre otras.

El plan será implementado progresivamente en todas las regionales y distritos educativos del país, con el acompañamiento de técnicos y líderes comunitarios. Su objetivo es incrementar la participación de las familias, mejorar el clima escolar y consolidar la corresponsabilidad educativa como eje transversal del sistema.