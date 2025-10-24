Melissa sin movimiento de traslación en la mañana de este viernes, dejando fuertes lluvias sobre el país

La tormenta tropical Melisssa, la número 13 de la presente temporada ciclónica está estacionaria, es decir que no tiene movimiento de traslación, según informó este viernes el Intituto Dominicano de Meteorología.

En su informe de las 6 de la mañana, el INDOMET dice que fue localizada aproximadamente a unos 445 kilometros al suroeste de Puerto Príncipe, capital de Haití y a 260 kilometros al sur/sureste de Kingston, capital de Jamaica.

El mismo informe explica que el fenómeno posee viento máximos sostenidos de unos 75 kilometros por hora con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

Añade el informe que a las lluvias caídas y las pronosticadas se mantnenen las provincias bajo los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables.