- Publicidad -
Estado Del Tiempo

Melissa sin movimiento de traslación en la mañana de este viernes, dejando fuertes lluvias sobre el país

PRIMICIAS DIGITAL24 de octubre de 2025
3 1 minuto de lectura

La tormenta tropical Melisssa, la número 13 de la presente temporada ciclónica está estacionaria, es decir que no tiene movimiento de traslación, según informó este viernes el Intituto Dominicano de Meteorología.

En su informe de las 6 de la mañana, el INDOMET dice que fue localizada aproximadamente a unos 445 kilometros al suroeste de Puerto Príncipe, capital de Haití y a 260 kilometros al sur/sureste de Kingston, capital de Jamaica.

El mismo informe explica que el fenómeno posee viento máximos sostenidos de unos 75 kilometros por hora con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

Añade el informe que a las lluvias caídas y las pronosticadas se mantnenen las provincias bajo los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables.

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL24 de octubre de 2025
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Ministro de Medio Ambiente y alcaldesa de Santo Domingo Norte supervisan acciones de respuesta ante los efectos de la tormenta Melissa

24 de octubre de 2025

Presidente Abinader mantiene la suspensión de labores y docencia este viernes por la tormenta tropical Melissa

23 de octubre de 2025

Alcalde Francisco Peña Supervisa Acciones de Prevención y Mitigación en Diversos Sectores de Santo Domingo Oeste tras los Efectos de la Tormenta Tropical Melissa

23 de octubre de 2025

Con “Anacaona», RD identifica en tiempo real zonas vulnerables y personas afectadas ante fenómenos como Melissa

23 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!