Melissa desplazó 3,760, anegó 48 zonas y dañó 752 viviendas

Por Jhonny Trinidad

SANTO DOMINGO.- La tormenta Melissa desplazó a 3,760 personas, anegó 48 comunidades y dañó 752 viviendas, una carretera y dos puentes, reportó este domingo el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Agregó que una persona fue rescatada con vida del río Ozama en Monte Plata y otras ocho fueron auxiliadas en la avenida Luperón, de Santo Domingo, tras quedar atrapadas en sus vehículos por inundaciones.

De su lado, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) informó que las lluvias desbordaron el río La Leonora y derribaron parte de los gaviones de protección en la carretera Piedra Blanca-Maimón,

Las lluvias también causaron daños en caminos vecinales y en dos puentes.

En la provincia Peravia, un deslizamiento de tierra en el sector Pueblo Nuevo afectó dos viviendas y desplazó cinco personas. Asimismo, la crecida de la cañada Las Colinas provocó inundaciones en 62 casas.

En San José de Ocoa, un deslizamiento en la calle Padre Billini obstaculizó el tránsito.

En Santo Domingo, varios árboles cayeron sobre vías y viviendas, especialmente en la autopista Duarte y la avenida Luperón.

En Barahona, la Defensa Civil informó de inundaciones urbanas en el municipio Polo, donde las comunidades de Cortico, Los Olivares, Monteada Nuevas, Las Cayas y Polo Arriba permanecen anegadas.

55 VIVIENDAS DAÑADAS EN SAN CRISTOBAL

En San Cristóbal, el desbordamiento de la cañada Samoa causó daños en 55 viviendas de los sectores Moscú, Madre Vieja Norte y Calle Luperón.

En las comunidades San Francisco, Cumia Abajo, Papayo y Arroyo Pino, de Cambita, el fenómeno afectó 255 viviendas.

En la provincia Duarte, las lluvias provocaron la crecida del río Payabo e inundaron las comunidades Villa Riva y Los Peinados.

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) reportó 61 acueductos averiados, 56 de los cuales están fuera de servicio y cinco operan parcialmente.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que los sistemas Isa Mana y Duey están fuera de operación por alta turbidez, lo que afecta afecta a 404,978 usuarios de Pedro Brand, Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional.

EDESUR reportó dos circuitos averiados que afectan a 2,954 clientes.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) informó que once ríos presentan crecidas y que las inundaciones afectaron al menos mil tareas de arroz y provocaron daños en cuatro obras hidráulicas, cinco caminos rurales y varios canales de riego.

