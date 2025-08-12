Melanio Paredes: ¨Sería anacrónico volver al sistema de dos tandas de clases en RD¨

Santo Domingo. – El exministro de Educación y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Melanio Paredes, consideró que sería ¨anacrónico¨ volver al sistema de dos tandas de clases en los centros educativos de República Dominicana.

Paredes precisó que la Jornada Escolar Extendida es fundamental si se quiere mejorar el aprendizaje, tras afirmar, que hay testimonios de primera mano de que la misma no sólo ha sido eliminada en la provincia de San Cristóbal por la presente administración, sino también en otras demarcaciones del Sur del país.

En ese sentido, citó un estudio internacional del 2008, cuando él era ministro de Educación, donde se establecía que los alumnos de República Dominicana recibían apenas 2,5 horas de docencia efectiva diaria y que eso al año no llegaba a las trescientas horas, mientras que países como Japón mantenían entre mil y mil 200 horas efectivas de docencia.

¨Desde ese momento nos planteamos mejorar el tiempo de retener a los alumnos en la escuela¨, expresó el maestro al ser entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo que se transmite por Antena 7.

Precisó que el hecho de retener a los niños en la escuela hasta las 3:00 o las 4:00 de la tarde permitía que las madres pudieran generar ingresos con un empleo formal o informal y que también, hacía posible que los infantes no estuvieran en el barrio expuestos a toda suerte de tentaciones.

¨La Jornada Escolar Extendida asegura la alimentación a los estudiantes con desayuno, merienda y almuerzo. Mejora las condiciones de educación y de producción en el país¨, informó el exministro de Educación.

Recordó, además, que para el año 2019-2020 la matrícula universal en el sector público era un millón 862 mil 70 alumnos y accedían a la tanda extendida, una de las medidas más importantes en la gestión del expresidente Danilo Medina, un millón 224 mil alumnos, que representaba un 65.7%.

Indicó que en el último año de ejercicio del Gobierno de Luis Abinader, con una matrícula de un millón 830 mil 298, acceden a dicha jornada un millón 360 mil cinco alumnos, que representa un 74.3%, dejando ver que apenas ha incrementado un 9% en cinco años el total de alumnos.

En tanto, manifestó que al presidente Abinader le desinformaron porque en la gestión de Medina se tenían programadas para el período siguiente unas 1922 escuelas, se pudieron contratar y pagar el inicial de unas 770, 532 que quedaron en construcción y unas 245 estaban detenidas por diferentes razones, unas por problemas de terreno, otras 105 por tema de contratistas.

¨Por la política de Danilo Medina de democratizar la asignación en la construcción de esas escuelas se les otorgó a los que ganaron por concurso muchas de ellas. Ingenieros que a lo mejor no contaban con el expertís o no tenían la capacidad de financiar cuando el Estado se retrasaba en el pago de cubicaciones¨, consideró.

Paredes agregó que el deber de la nueva administración era examinar esos casos, y el Estado ¨que lo puede todo¨ resolverlo y quitarle las obras a los ingenieros que no tuvieran la posibilidad y a través de procedimientos legales pasarlas a otros que las pudieran terminar.