Mar de Palabras realizará conversatorio con escritores Irene Vallejo y José Mármol

SANTO DOMINGO, República Dominicana. Mar de Palabras, de la Fundación René del Risco Bermúdez, reunirá a los escritores Irene Vallejo y José Mármol en el conversatorio “El poder de la palabra contra la palabra del poder”, en el que reflexionarán sobre la vigencia de la palabra como herramienta de libertad, pensamiento y resistencia frente al poder.

La escritora Minerva del Risco, presidenta de la Fundación y directora general de Mar de Palabras, anunció que el diálogo entre los autores de El infinito en un junco y de Yo, la isla dividida será el miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 6:00 de la tarde en el Auditorio del Banco Central de la República Dominicana.

“En un mundo donde el discurso del poder intenta imponer narrativas únicas, la literatura, la filosofía y la poesía se convierten en espacios de defensa de la dignidad humana, expresó Del Risco.

Este encuentro con lectores forma parte de las actividades que se realizan en el marco de la visita al país de la escritora Irene Vallejo, con motivo de la entrega del Doctorado Honoris Causa por la Universidad APEC (UNAPEC).

Los interesados en asistir pueden inscribirse gratis en la web de Mar de Palabras (https://mardepalabras.com/evento-irene-vallejo/). El evento es organizado por Mar de Palabras en colaboración con UNAPEC y con el apoyo del Centro León. Tras el conversatorio, Irene Vallejo firmará ejemplares de sus libros, disponibles a la venta en el vestíbulo del auditorio.

Acerca de los escritores

Irene Vallejo, nacida en Zaragoza, España, en 1979, es doctora en Filología Clásica por las universidades de Zaragoza y Florencia. Su ensayo El infinito en un junco (2019), fruto de sus investigaciones en las bibliotecas florentinas, se ha convertido en un fenómeno mundial con más de 60 ediciones, traducción a 40 idiomas y publicación en más de 70 países. Ha recibido prestigiosos reconocimientos internacionales como el Prix Livre de Poche (Francia), el Premio Wenjin de la Biblioteca Nacional de China, el Premio Alfonso Reyes (México) y el Premio Henríquez Ureña de la Academia Mexicana, además del Premio Nacional de Ensayo, El Ojo Crítico, el Premio del Gremio de Librerías y el Premio Aragón 2021 en España. Colabora con medios como El País, Milenio, Corriere della Sera, Página 12, La Tercera y El Espectador. Ha publicado las antologías Alguien habló de nosotros (2017), El futuro recordado (2020) y el Manifiesto por la lectura (2020). En narrativa destacan La luz sepultada (2011) y El silbido del arquero (2015). Más recientemente, ha publicado los álbumes ilustrados La leyenda de las mareas mansas (2023), El inventor de viajes (2024) y la versión gráfica de El infinito en un junco (2024), junto al artista Tyto Al.

José Mármol, nacido en Santo Domingo en 1960, es poeta, ensayista y doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Ha sido profesor en la PUCMM, INTEC, UNIBE y el Seminario Santo Tomás de Aquino, además de cofundador del Taller Literario “César Vallejo” y fundador de la Colección Egro. Entre sus libros de poesía destacan El ojo del arúspice, Lengua de paraíso, Deus ex machina, Criatura del aire, Lenguaje del mar, Yo, la isla dividida e Invitación al vuelo. En ensayo ha explorado la ética, el lenguaje y la posmodernidad en obras como Ética del poeta, Las pestes del lenguaje y Posmodernidad, identidad y poder digital. Su obra le ha valido los principales reconocimientos del ámbito iberoamericano, entre ellos el Premio Nacional de Poesía “Salomé Ureña”, el Premio Casa de América de Poesía Iberoamericana, el Premio Nacional de Literatura y el Caonabo de Oro.

Sobre la Fundación René del Risco Bermúdez y Mar de Palabras

La Fundación René del Risco Bermúdez es una organización sin fines de lucro dedicada al fomento de la lectura, el intercambio académico y la organización de eventos culturales. Las actividades que promueve persiguen el deleite artístico, el intercambio de conocimiento, y el fortalecimiento de las relaciones entre creadores y sus espectadores/lectores.

Mar de Palabras es el primer festival de literatura en la región del Caribe y está dedicado a promover la creatividad y el pensamiento crítico. Convoca a personalidades locales e internacionales para debatir sobre los retos sociales, económicos y medioambientales de nuestro tiempo. Su principal apuesta es inspirar a creadores y espectadores mediante la generación de ideas y diversidad de perspectivas que ofrece el Festival.

