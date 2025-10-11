- Publicidad -
Feliciano Lacen, Presidente de CODUE
Llamado del CODUE a la clase política dominicana

PERIODICO PRIMICIAS11 de octubre de 2025
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo, República Dominicana — El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) hace un enérgico y profundo llamado a la clase política dominicana para que reflexione sobre la fragilidad democrática global, tomando como un «espejo» la dolorosa situación que atraviesa la República del Perú.

El CODUE expresa su pena y gran preocupación por la condición de Perú, la cual se suma a las amenazas a nivel global derivadas del «deterioro de los sistemas políticos, económicos y sociales». Este deterioro, según la entidad, impacta como «la cola de un escorpión» a la familia, la ideología y la cultura de los pueblos.

La Urgencia de la Revisión

La organización, por medio de su presidente, Pastor Feliciano Lacen, dijo que hoy más que nunca se hace necesario que los líderes dominicanos revisen los sacrificios que ha costado alcanzar y mantener la democracia dominicana.

 En este sentido, el CODUE insta a no continuar con modelos comparados que han dejado a la deriva a otros países hermanos, cuya realidad actual es catalogada como una «tragedia social».

«El llamado se centra en la necesidad de tener dominicanos cada vez más comprometidos con su patria y que no se limiten a utilizar un discurso que «solo se convierte en un poema» sin acciones concretas.», añadió Lacen Custodio.

El CODUE exige voluntad política para pagar las deudas sociales acumuladas durante décadas, cuya postergación y arrastre amenazan con «explotar como la válvula de una caldera de ingenio».

Si bien el CODUE reconoce que nuestro país sigue siendo un referente en todos los órdenes, insta a la clase dirigente a redireccionar el rumbo y no «inventar por parecerse a otros» que no representan un referente positivo en ningún sentido. La entidad concluye reafirmando la necesidad de un liderazgo auténtico que priorice la estabilidad, el bienestar social y el fortalecimiento de la institucionalidad dominicana

