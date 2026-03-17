- Publicidad -
Noticias

Líderes dominicanos en El Bronx apoyan congresista Ritchie Torres para primarias demócratas

Ramón Mercedes17 de marzo de 2026
2 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- Líderes dominicanos en El Bronx decidieron apoyar al congresista Ritchie Torres (D-15) por su excelente trabajo a favor de los residentes -unos 740 mil- en los sectores que representa: Allerton, Bathgate, Baychester, Belmont, Claremont, Fordham, Melrose, Morrisania, Morris Park.

Asimismo, en Mott Haven, Riverdale, Spuyten Duyvil, Tremont, Olinville, Norwood, Highbridge, Van Nest, Wakefield, West Farms, Williamsbridge y Woodlawn, áreas donde residen miles de familias dominicanas, entre otras etnias.

Este significativo apoyo subraya los profundos lazos entre el representante Torres y la vibrante comunidad dominicana, que es fundamental para la vida del distrito 15.

Por su parte, el congresista Adriano Espaillat (D-13) expresó: “Ritchie y yo trabajamos muy de cerca en Washington, y veo de primera mano cuán en serio se toma su labor. Está profundamente comprometido con la política pública y la incansable defensa del Bronx; nuestro condado y ciudad son más fuertes gracias a su liderazgo”, precisó.

Asimismo, el asambleísta George Álvarez (D-78) expresó: “Ritchie logra resultados reales para las familias trabajadoras. Lucha por calles más seguras, vecindarios más fuertes y una inversión significativa en nuestra comunidad. Su abogacía marca una diferencia real para la gente que representamos”, indicó.

Mientras, los concejales Oswald Feliz (D-15) y Pierina Sánchez (D-14) coinciden en señalar: “El congresista entiende la urgencia de los desafíos que enfrentan las familias de El Bronx, desde la seguridad pública hasta la calidad de vida y las oportunidades económicas”, y ha utilizado su plataforma para atraer atención y recursos a problemas que sus constituyentes han enfrentado por demasiado tiempo, subrayó Feliz.

De su lado, Sánchez sostuvo: “Él ha sido un aliado sólido en los temas de vivienda y justicia económica que afectan directamente a nuestros constituyentes. Escucha las voces locales y usa su plataforma para impulsar las prioridades de nuestras comunidades”, sentenció.

Visited 2 times, 2 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes17 de marzo de 2026
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

CUDEM llama a rechazar el machismo en la casa, en el trabajo, la política y el Estado

14 de marzo de 2026

CAYOS: LEGADO VIVO – JORNADA DE PRESERVACIÓN DE LOS 7 CAYOS DE MONTECRISTI

14 de marzo de 2026

Llega a RD primera experiencia sensorial

14 de marzo de 2026

EMBAJADORA EE.UU. PRESENTA AL PRESIDENTE DNCD NUEVO AGREGADO DE LA DEA EN RD

14 de marzo de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!