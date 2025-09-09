LG gana múltiples premios en la edición inaugural de los IFA 2025 Innovation Awards

SEÚL, 8 de septiembre de 2025 — LG Electronics (LG) ha sido reconocida con 17 premios en la primera edición de los IFA 2025 Innovation Awards, incluyendo la máxima distinción, el título ¨Best of IFA¨. Creados este año, los premios celebran productos que marcan nuevos referentes en innovación, tecnología, diseño e impacto en el mercado. Con más de 1,800 empresas participantes, los ganadores fueron seleccionados en 16 categorías, incluyendo Movilidad, Electrodomésticos, Entretenimiento en el Hogar, Diseño y Hogar Inteligente. Los honores más altos – Best of IFA, Best Tech Innovation y Best Brand – fueron reservados para las participaciones más destacadas.

El LG SIGNATURE OLED T, el primer televisor transparente inalámbrico del mundo, obtuvo el premio ¨Best of IFA¨, destacando el liderazgo de LG en tecnología de televisión avanzada. Este producto innovador también ganó el premio ¨Best in Home Entertainment¨, logrando un doble reconocimiento en esta edición.

Además de asegurar el título ¨Best of IFA¨, LG recibió cinco premios Category Best en Movilidad, Accesibilidad, Electrodomésticos y Entretenimiento en el Hogar, junto con 11 reconocimientos como Category Honoree en Electrodomésticos, Diseño, Hogar Inteligente y Entretenimiento en el Hogar. En conjunto, estas distinciones refuerzan la reputación de la compañía como líder global en innovación y pionera de confianza en la industria.

En Movilidad, el proyecto Spielraum de LG recibió el premio ¨Best in Mobility¨. Esta solución de movilidad con inteligencia artificial combina bienestar personal con experiencias multisensoriales. Su cabina compacta integra electrodomésticos incorporados, LG ThinQ ON y funciones de entretenimiento, introduciendo un nuevo estilo de vida vinculado a la movilidad que amplía el concepto LG AI Home.

En Accesibilidad, LG Comfort Kit fue nombrado ¨Best in Accessibility Focused Product¨. Diseñado para mejorar la usabilidad para personas de todas las edades y habilidades, resalta el enfoque de LG en el diseño inclusivo.

En Electrodomésticos, las innovaciones LG AI Sense Clean Dishwasher y Microplastic Filter obtuvieron el premio ¨Best in Home Appliances¨. El sistema inteligente de lavado del lavavajillas optimiza los ciclos y el tiempo de lavado según el tamaño de la carga y el nivel de suciedad, mientras que el filtro elimina microplásticos liberados durante el ciclo de lavado de ropa, combinando conveniencia con responsabilidad ambiental.

Además de asegurar múltiples premios Category Best, LG también fue reconocida con distinciones Honoree en una amplia gama de áreas, desde Electrodomésticos hasta sus sistemas de Hogar Inteligente, lo que refuerza aún más su competitividad en el mercado global. En la categoría Best of Home Appliances, LG obtuvo cuatro reconocimientos Honoree por sus innovadoras soluciones de lavandería y limpieza, cada una con un rendimiento avanzado y un diseño pensado en el usuario. La Torre de Lavado LG WashTower simplifica el lavado con controles intuitivos y funciones con IA, mientras que la Lavadora y Secadora con Bomba de Calor mejora la eficiencia reduciendo el consumo energético. Para el cuidado de pisos, LG Robot Vacuum con estación incorporada incluye una puerta auto-desplegable que oculta el dispositivo cuando no está en uso, y la LG Wet and Dry Stick Vacuum Cleaner emplea AI Roller Control para detectar la dirección del movimiento, ayudando a reducir la tensión en la muñeca.

La compañía también recibió cuatro premios Honoree en la categoría Best in Design por productos que combinan estilo y funcionalidad. El dúo Lavadora y Secadora y el Lavavajillas TrueSteam™ presentan diseños refinados que se integran perfectamente en cocinas modernas. El nuevo sillón reclinable de masajes LG complementa las áreas de estar con su estética elegante, mientras que LG Styler Mini ofrece una solución compacta y premium que maximiza la funcionalidad en espacios pequeños.

Diseñado para integrarse sin esfuerzo en ecosistemas de hogares conectados, el LG Robot Vacuum con Objet Station fue reconocido en la categoría ¨Best in Smart Home¨. Con acoplamiento automatizado, programación inteligente y compatibilidad con ThinQ, demuestra la experiencia de LG en la construcción de soluciones domésticas cohesivas e impulsadas por IA.

Asimismo, LG recibió reconocimientos en la categoría Entretenimiento en el Hogar, con premios Honoree para el LG Wireless OLED TV (M5) y el LG StanbyME 2, reforzando el liderazgo global de la compañía.