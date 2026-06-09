LG Electronics plantea una pregunta clave para los hogares de Latinoamérica: ¿sabemos realmente cuánta energía consumimos?

República Dominicana, 9 de junio de 2026. – En Latinoamérica, hablar de consumo energético dejó de ser una conversación reservada para especialistas. El aumento de temperaturas en distintos mercados de la región, combinado con un mayor uso de aire acondicionado dentro del hogar, ha impulsado un creciente interés por entender cómo se utiliza la energía dentro de casa y qué herramientas permiten gestionar ese consumo de manera más consciente.

Sin embargo, aunque el aire acondicionado suele señalarse inmediatamente como el responsable del aumento en el consumo, especialistas coinciden en que gran parte del problema está relacionado con la falta de comprensión sobre cómo funciona realmente el uso de energía dentro de casa.

“Muchas personas ven el monto final de la factura, pero no necesariamente entienden qué equipos están consumiendo más energía o qué hábitos están modificando ese comportamiento”, explicó Jeskel Cedeño, Key Account Manager de Aires Acondicionados Residenciales de LG Electronics.

En países cálidos de Latinoamérica, el aire acondicionado puede representar una parte importante del consumo eléctrico residencial, especialmente durante temporadas de altas temperaturas y humedad elevada.

Aun así, el consumo energético del aire acondicionado no depende únicamente del tiempo que permanece encendido. Factores como la temperatura seleccionada, el tamaño del espacio, la exposición solar, la ventilación, el mantenimiento del equipo y las rutinas diarias del hogar pueden modificar significativamente el esfuerzo energético que realiza el sistema.

El consumo energético también se construye desde los hábitos diarios del hogar

Uno de los errores más comunes ocurre cuando el usuario configura temperaturas extremadamente bajas pensando que el espacio se enfriará más rápido. En realidad, el sistema continuará operando hasta alcanzar esa temperatura, aumentando el tiempo de funcionamiento del compresor y el consumo energético del equipo.

También influyen situaciones cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas:

● Filtros obstruidos: La acumulación de polvo reduce el flujo de aire y obliga al sistema a trabajar con mayor esfuerzo.

● Puertas y ventanas abiertas: Las pérdidas constantes de enfriamiento hacen que el equipo opere durante más tiempo para compensar la temperatura.

● Exposición solar directa: Habitaciones con alta carga térmica requieren un mayor esfuerzo de climatización.

● Cambios en la rutina familiar: Más horas en casa, nuevos electrodomésticos o uso nocturno prolongado pueden alterar el consumo mensual.

● Falta de monitoreo: Muchos usuarios desconocen cuáles equipos o hábitos generan realmente el mayor impacto energético dentro del hogar.

¿Cómo se traduce el consumo en dinero?

Aunque las facturas eléctricas pueden incluir otros cargos dependiendo de cada mercado, este cálculo permite comprender mejor cómo determinados hábitos pueden modificar el gasto energético mensual.

En varios países latinoamericanos, además, las tarifas eléctricas funcionan mediante rangos o bloques de consumo, lo que significa que pequeños aumentos en el uso energético pueden mover al hogar hacia escalas tarifarias más altas.

A medida que crece el interés por comprender mejor el comportamiento energético dentro del hogar, comienzan a surgir herramientas orientadas a ofrecer mayor visibilidad sobre el consumo residencial.

En ese contexto, LG Electronics incorpora tecnologías orientadas a una gestión energética más personalizada dentro de su ecosistema de climatización inteligente, incluyendo soluciones como kW Manager, disponible en modelos LG DUALCOOL® Max, LG DUALCOOL® AI y LG ARTCOOL™ a través de la aplicación LG ThinQ®. Esta función permite a los usuarios establecer objetivos de consumo energético para su aire acondicionado de acuerdo con sus hábitos, necesidades y periodo de uso.

Más allá de hablar únicamente de ahorro, el objetivo de este tipo de soluciones es ayudar al consumidor a gestionar su consumo energético de manera más informada y alineada con sus hábitos y necesidades.

“Hoy el consumidor busca información más clara y herramientas que le permitan entender qué ocurre dentro de su hogar. La conversación ya no gira únicamente alrededor del confort, sino también alrededor del control y la comprensión del consumo energético”, agregó Maria José Cáceres, Product Manager Regional de Aires Acondicionados Residenciales de LG Electronics.

En una región donde la climatización residencial continuará creciendo durante los próximos años, entender cómo se construye el consumo energético dentro del hogar se vuelve cada vez más importante para tomar decisiones más conscientes sobre confort, energía y administración doméstica.

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