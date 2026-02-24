La Universidad APEC anuncia la segunda edición de XPLORA UNAPEC 2026, su gran experiencia de orientación vocacional abierta al público

Santo Domingo, D.N. 2026 – La Universidad APEC anuncia la celebración de la segunda edición de “XPLORA UNAPEC 2026”, su programa de puertas abiertas y orientación vocacional, concebido como una experiencia inmersiva que permitirá a estudiantes de bachillerato y sus familias conocer de primera mano la vida universitaria antes de elegir su carrera profesional.

Tras el éxito alcanzado en su primera edición en 2025, XPLORA UNAPEC 2026 se consolida como una plataforma estratégica de acercamiento a los futuros universitarios, con una proyección superior a los 1,000 asistentes para esta nueva convocatoria, reafirmando su impacto como un espacio de exploración, descubrimiento y toma de decisiones informadas.

XPLORA UNAPEC 2026 no es una feria tradicional. Es una experiencia diseñada estratégicamente para que los jóvenes puedan imaginarse como parte activa de la comunidad universitaria, dialogar con autoridades académicas y vivir el entorno institucional de manera real antes de dar el paso decisivo hacia su futuro profesional.

“En Unapec entendemos que elegir una carrera es una de las decisiones más importantes en la vida de un joven, y por eso asumimos esa responsabilidad con seriedad y cercanía. XPLORA UNAPEC 2026 no es una feria tradicional; es una experiencia diseñada estratégicamente para que los estudiantes exploren su vocación, dialoguen directamente con nuestras autoridades académicas y vivan el entorno universitario de manera real, antes de dar ese paso decisivo hacia su futuro profesional”, expresó Anuar Manuel Martínez Bachá, director de Comunicación y Mercadeo Institucional de Unapec.

El director también destacó que este programa representa una transformación en la manera en que los jóvenes se acercan a la educación superior: “Estamos transformando la forma en que los jóvenes se acercan a la universidad. XPLORA no es solo información, es una experiencia donde los estudiantes exploran, preguntan, interactúan y descubren su vocación de manera auténtica.”

Asimismo, subrayó que esta edición es una invitación abierta a descubrir la universidad desde adentro: “XPLORA UNAPEC 2026 es una invitación a descubrir la universidad desde una experiencia real. Queremos que los estudiantes se imaginen aquí, conozcan sus carreras, conversen con quienes las dirigen y vivan el ambiente universitario antes de tomar una decisión tan importante para su futuro.”

Dirigido a estudiantes de bachillerato, padres y tutores, XPLORA UNAPEC 2026 se presenta como un espacio abierto, gratuito y experiencial para conocer la oferta académica, la comunidad universitaria y el entorno que Unapec ofrece a quienes inician su trayectoria profesional.

Entre los principales elementos diferenciadores de esta edición se destacan: Espacios prácticos por carrera, conversatorios abiertos con decanos y directores académicos, recorridos guiados por el campus, activaciones culturales y presentaciones artísticas, stands de comida y zonas de experiencia, participación de marcas aliadas.

Cada uno de estos componentes ha sido concebido para que los visitantes no solo reciban información, sino que vivan la experiencia universitaria desde adentro, en un ambiente dinámico, cercano y participativo.

“Unapec abre las puertas de la universidad a los jóvenes y sus familias en esta nueva edición de XPLORA UNAPEC 2026. Es una oportunidad para conocer de cerca nuestras carreras, interactuar con la comunidad académica y vivir la experiencia UNAPEC de una forma auténtica”, reiteró Martínez Bachá.

Este es un evento abierto y gratuito, pero requiere registro previo digital para participar. Los interesados pueden completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: https://forms.office.com/r/ Uf4a4FN2dw , para más información y actualizaciones sobre el evento, la universidad invita a seguir sus plataformas oficiales en redes sociales en @unapec.

Con esta segunda edición, la Universidad APEC reafirma su compromiso con la orientación vocacional responsable, la cercanía institucional y la formación de profesionales capaces de transformar la sociedad dominicana, abriendo sus puertas para que cada joven pueda explorar, descubrir y conectar con su futuro desde una experiencia real y significativa.

