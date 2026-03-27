La Nueva Era de la Comunicación Hispana en Kissimmee

POR PAOLA BELLIARD

La noche en Kissimmee se convirtió en un punto de inflexión para los medios comunitarios de Florida Central. En el restaurante 2 Brothers, tres plataformas —El Sol NetworkTV, Saqui News y Prime Time TV— oficializaron la alianza “Voces que Conectan”, un proyecto que busca trascender la competencia y apostar por la colaboración como motor de transformación social.

La rueda de prensa reunió a periodistas, líderes comunitarios y creadores de contenido en un ambiente de diálogo y cercanía. El mensaje fue claro: el futuro de los medios hispanos se construye desde la unión de talentos y plataformas, con el propósito de amplificar historias y fortalecer la identidad de la comunidad.

Ivelise Santiago, representante de Prime Time TV, destacó el poder de las narrativas como eje de cambio social y describió la iniciativa como una invitación a innovar y elevar el contenido a un nivel más humano y significativo. Marcos A. Tejeda, líder de El Sol NetworkTV, reforzó la visión estratégica del proyecto, subrayando que el networking será la herramienta que permitirá conectar medios, talentos y oportunidades para generar impacto real.

Por su parte, Yoly Bernard Quintero, fundadora de Saqui News, aportó un enfoque social y cultural, afirmando que esta alianza no suma proyectos, sino que multiplica oportunidades. Su intervención dejó claro que “Voces que Conectan” dará visibilidad a historias que suelen quedar fuera de los grandes medios, creando un espacio donde la información, la cultura y el emprendimiento puedan florecer.

La velada contó con la presencia de figuras influyentes como el comisionado Noel Ortiz, la presidenta del Colegio de Periodistas Dominicanos, Gheidy de la Cruz, y otros líderes comunitarios que respaldaron la iniciativa y manifestaron su disposición a colaborar. La conducción de Neisha Molina y la hospitalidad del restaurante anfitrión aportaron un marco cálido y cercano a la ocasión.

Más allá de la formalidad de un acuerdo, lo que se presentó fue un movimiento con vocación de transformación. “Voces que Conectan” se perfila como un espacio donde las ideas se convierten en acción y la comunicación se transforma en herramienta de desarrollo social.

La noche del jueves no solo fue el anuncio de una alianza estratégica. Fue el nacimiento de una nueva etapa para los medios comunitarios en Florida Central, un comienzo que, como coincidieron sus protagonistas, apenas empieza a escribir su historia.

Sobre: Paola Bellaird, Lic. En Comunicación Social (periodista de más de 20 años de experiencia), Lic. en Derecho (abogada en los tribunales de la República).

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