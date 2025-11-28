¿La batería de tu móvil no dura lo suficiente? Motorola presenta tres celulares con baterías que duran más de un día
Con el ritmo acelerado de trabajo, estudio y entretenimiento que vivimos en el país, cada vez es más importante tener un celular con batería duradera. Navegar por internet, usar redes sociales, tomar fotos, ver videos o hacer videollamadas exige un dispositivo que no te deje a mitad de jornada.
Pensando en las necesidades de los consumidores dominicanos, Motorola presenta tres smartphones con baterías que duran más de un día, compatibles con carga rápida y con cargador incluido en la caja. Son equipos ideales para quienes buscan rendimiento, precio accesible y autonomía comprobada.
RECUADRO: LO QUE TIENES QUE SABER
Tres modelos con batería para más de un día: moto g56, motorola edge 60 fusion y motorola edge 60 pro.
Carga rápida incluida:
- g56: TurboPower™ 33 W
- edge 60 fusion: TurboPower™ 68 W
- edge 60 pro: TurboPower™ 90 W
Autonomía destacada:
- g56: hasta 40 horas con una sola carga
- edge 60 fusion: con 9 minutos de carga está listo para la acción
- edge 60 pro: carga para todo el día en 15 minutos
moto g56: Rendimiento que te sigue el ritmo
El moto g56 está diseñado para usuarios que buscan un smartphone confiable y resistente al ritmo intenso de cada día. Su batería de 5200 mAh brinda hasta 40 horas de autonomía con una sola carga, ofreciendo energía para trabajar, estudiar, realizar videollamadas o disfrutar de contenido sin interrupciones.
Este modelo incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7060 con tecnología HyperEngine Gaming, que optimiza la velocidad, la estabilidad y la eficiencia energética durante juegos y multitarea. Para mejorar aún más el rendimiento, el equipo integra RAM Boost, una función que convierte temporalmente parte del almacenamiento en RAM virtual, permitiendo ejecutar varias aplicaciones a la vez sin comprometer la fluidez.
motorola edge 60 fusion: Diseño y tecnología en perfecta armonía
El motorola edge 60 fusion combina diseño premium con tecnología avanzada en un dispositivo elegante y resistente. Su batería de 5200 mAh ofrece autonomía para todo el día, y el cargador TurboPower™ de 68 Wpermite recuperar energía en solo 9 minutos, ideal para quienes no quieren perder tiempo.
El motorola edge 60 fusion destaca por su durabilidad gracias a que integra Corning Gorilla Glass 7i, certificación MIL-STD-810H y protección IP68/IP69, ofreciendo resistencia máxima frente a caídas, polvo y agua.
Para capturar imágenes de nivel profesional, el dispositivo incorpora un sistema de cuatro cámaras que combina hardware de precisión con software inteligente, logrando fotografías y videos con gran nivel de detalle, color y nitidez.
Para quienes buscan productividad y creatividad sin límites, el motorola edge 60 pro reúne velocidad, cámaras avanzadas y moto ai en un solo dispositivo. Su sistema fotográfico de 50 MP, potenciado por estabilización adaptativa y seguimiento de enfoque automático, permite grabar videos estables y captar escenas complejas con calidad profesional.
El equipo incorpora el procesador Dimensity 8350 Extreme, optimizado para cargas de trabajo intensas, y un cargador TurboPower™ de 90 W que ofrece energía para todo el día en solo 15 minutos.
Su pantalla pOLED de 6.7” sin bordes, protegida con Corning® Gorilla® Glass 7i, combina resistencia, fluidez y colores vibrantes, brindando una experiencia visual inmersiva