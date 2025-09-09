Introducen en República Dominicana la KIA Tasman en el impresionante escenario de Cabo Rojo y Bahía de las Águilas

KIA ha presentado en el país su primera camioneta 4×4: la Tasman, de la mano de su representante exclusivo Grupo Viamar, empresa líder en soluciones de movilidad para familias y empresas. El evento de lanzamiento fue una experiencia de aventura diseñada para el disfrute por aire, mar y tierra que se llevó a cabo en la majestuosidad de Cabo Rojo y Bahía de las Águilas, destacando así la belleza natural del sur profundo y su potencial como destino turístico emergente.

La Tasman es la nueva respuesta de KIA para los mercados más exigentes. Es una camioneta versátil, diseñada desde cero sobre una plataforma inédita para combinar la robustez del trabajo con el confort y el diseño moderno. Ha sido probada en los terrenos más hostiles del mundo, desde los desiertos australianos hasta las dunas de los Emiratos Árabes Unidos y el desierto de Atacama en Chile. Fue creada para adaptarse tanto a la rutina urbana como a las aventuras todoterreno, convirtiéndose en el vehículo ideal para quienes buscan funcionalidad, estilo y capacidad en un solo modelo.

Luis Alexis Ricart, Gerente de Marca de KIA en República Dominicana, expresó: «La Kia Tasman es el resultado de 50 años de experiencia de la marca con vehículos militares. Este modelo es la primera pick-up de KIA y se ha diseñado durante cuatro años en Corea para ofrecer un rendimiento superior. Ambas versiones, la Sport y la X-Line, cuentan con un motor 2.2 turbo diésel, 207 caballos de fuerza, destacando por su capacidad de carga y remolque, además de ser más amplias que sus competidores directos. La versión X-Line, en particular, ofrece características de seguridad e interior más avanzadas».

La elección de Cabo Rojo para este lanzamiento resalta su creciente importancia como destino turístico, un proyecto que busca potenciar el desarrollo de Pedernales y dinamizar la economía de la región. Al llevar el evento a este emblemático rincón del país, KIA y Grupo Viamar no solo presentaron un vehículo, sino que también contribuyeron a visibilizar y promover el turismo interno. Esta actividad no solo genera un impacto económico directo en las comunidades locales, sino que también fortalece el orgullo por la dominicanidad y su riqueza natural.

El evento que reunió a ejecutivos de la marca, dealers, medios de comunicación e influencers, sirvió como un hito para KIA en República Dominicana, marcando la entrada de la marca a un segmento de mercado altamente competitivo.

La nueva KIA Tasman ya está disponible en todos los showrooms de Grupo Viamar y Red de Dealers Autorizados de la geografía nacional.

Sobre Grupo Viamar

Es la empresa líder del sector automotriz en República Dominicana, que ofrece la más completa gama de vehículos para suplir las necesidades de movilidad de empresas y familias. En 62 años, ha invertido en infraestructura para brindar la mejor propuesta de valor y servicio postventa, con un alto índice de satisfacción. Cuenta con sucursales en Santo Domingo, Santiago, Higüey, Bávaro y San Francisco de Macorís. Representa las marcas como: Ford, KIA, Mazda, Lincoln, Geely, Riddara, JAC, SWM, Shineray, Farizon y Forland; expertos en servicios de mantenimiento para carros y camiones con piezas, accesorios, lubricantes y baterías originales como Motorcraft a través de su división Quick Lane.

KIA, se ha posicionado como la marca número uno en República Dominicana en el segmento de SUV ‘s y vehículos comerciales de carga ligera. Luego de su impresionante cambio de identidad y el rediseño de todo su portafolio de vehículos. Los ejecutivos de la marca comentaron que este es solo el principio de los planes de KIA a nivel global y que en un futuro inmediato podremos ver más mejoras de los modelos actuales y la introducción de nuevos modelos que permitirán abarcar aún más segmentos del mercado.